توقف الاتصال عن 430 مشتركا في “أوجيرو”.. والشركة توضح السبب

أعلنت هيئة “اوجيرو” في بيان اليوم انه “بسبب الاعمال الفنية القائمة تحضيرا لنقل خطوط المشتركين الى خدمة الانترنت السريع، ضمن نطاق سنترال الدامور، ستضطر الفرق الفنية الى توقيف الاتصالات الهاتفية عن نحو430 مشتركا في منطقة المشرف يوم الاثنين 12/3/2018 من التاسعة صباحا لغاية الخامسة بعد الظهر، على ان تعود الاتصالات الى طبيعتها فور الانتهاء من الاعمال الفنية السريعة.



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