هذه أسماء نواة لائحة وهاب في الشوف

بدأت لائحة رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الانتخابية تتشكّل. وعلم “ليبانون ديبايت” أنّ وهاب وضع لمساته على غالبية المقاعد في دائرتي الشوف وعاليه.

في الشوف، رست أسماء المرشحين للانتخابات النيابية ضمن لائحة الحزب على الشخصيات التالية:

وئام وهاب – درزي

زياد شويري – ماروني

غسان مغبغب – روم كاثوليك

زاهر الخطيب – سني

ويعمل وهاب أيضًا على ضم وجوه جديدة عن المقعدين الماروني والسني.

أما في عاليه فمن المرجح تحالف وهاب مع الحزب السوري القومي الاجتماعي ومرشّحه حسام العسراوي عن المقعد الدرزي.

ومن المحتمل أيضًا ترشيح سهيل بجاني عن المقعد الماروني في ظل استمرار المشاورات، في حين وقع اختيار وهاب على وليد خيرالله عن المقعد الأرثوذكسي.