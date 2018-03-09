الأعلى للدفاع إلتأم في بعبدا

إلتأم المجلس الاعلى للدفاع، عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وزير المالية علي حسن خليل، وزير العدل سليم جريصاتي، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم،، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء سعد الله الحمد، مدير المخابرات العميد الركن طوني منصور، رئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود كما حضر مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

ويبحث المجلس في الوضع الامني في البلاد والاقتراح الوارد في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 بالغاء التدبير رقم 3 للعسكريين، اضافة مواضيع اخرى لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها وتبقى المقررات سرية وفق نص القانون.

وسبق الاجتماع لقاء بين الرئيسين عون والحريري، بحث في المستجدات.