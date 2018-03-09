المشنوق تابع تحضيرات “روما 2”

كثف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعاته مع سفراء الدول المشاركة في مؤتمر “روما 2” الذي سيعقد في إيطاليا الأسبوع المقبل. والتقى كلا من سفير الصين وانغ كيجيان والسفير الفرنسي برونو فوشيه والسفير الياباني ماتاهيرو ياماجوشي، وعرض لهم الخطة الخمسية الاستراتيجية التي أعدتها قوى الأمن الداخلي لتقدمها في المؤتمر، مع المشاريع المتعلقة بها.

وأكد المشنوق أمام السفراء أن “قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى لعبت دورا أساسيا في المحافظة على استقرار لبنان، بالشراكة مع الجيش اللبناني”. وشرح كيف أن “هذه الخطة هي الأولى من نوعها في لبنان”، موضحا أن “مهمتها هي تطوير قدرات قوى الأمن كي تكون قادرة على حماية الأمن في كل لبنان، من أجل أن يتفرغ الجيش اللبناني لحماية الحدود”.

وكان هناك إجماع من السفراء على أهمية جهود قوى الأمن تحت قيادة الوزير المشنوق، “وضرورة تطوير دورها للمحافظة على أمن لبنان واستقراره، خصوصا نجاحاتها في مجال مكافحة الإرهاب”. وأكدوا التزامهم دعم هذه المؤسسة وأن هذا الدعم سيترجم بشكل علني في مؤتمر “روما 2”.