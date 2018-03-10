أسرار الصحف ليوم السبت 10 آذار

أسرار الصحف:

النهار

استاءت قواعد حزبيّة من اختيار رئيس الحزب مرشّحين غير معروفين بالنسبة إليهم وسألوا: “لماذا استيراد الوجوه والأسماء؟”. تتبادل شركات استطلاع للآراء التهم غير المباشرة بعدم التزام المعايير العلميّة للدراسات التي تسبق الانتخابات بهدف قنص الزبائن.

قرّر قاضٍ مستقيل الادّعاء على نائب ساهم في إقصائه من موقعه عبر “وثائق مُفبركة”.

أحد المرشّحين حجز ساحة لإقامة مهرجان انتخابي لكنّه انكفأ إلى قاعة صغيرة بعدما لمس عدم تجاوب الأهالي.

الجمهورية

تلقّى مسؤول حزبي كبير شكاوى من قيادات في الحزب عمّا سمّته ” التعاطي السلبي” من بعض الحلفاء مع ترشيح شخصية حزبية في إحدى الدوائر المسيحية.

على رغم إعلان وزارة الصحة عن تخفيض سعر الأدوية تبيّن أن بعضها لم يزل على حاله والبعض الآخر زادت تسعيرته.

يشدّد مرجع روحي أمام زواره على ضرورة أن تضع بعض الأحزاب حدّاً لإستغلال السلطة في الإنتخابات لأنها تزوّر إرادة الناخب.

اللواء

لا يُخفي تيّار حاكم نقزة لديه من محاولات تحالف بين حليفين له أحدهما تحالف معلن!

رُصدت أموال، لم تكن بالحسبان، لمعركة انتخابية، تعتبر مصيرية بالنسبة لفريق سياسي وازن!

تتساءل مصادر معنية بموقف دولة كبرى من مناورات تهدّد بانفجار إقليمي واسع؟

المستقبل

إن مصادر ديبلوماسية تتحدث عن احتدام التباين الأميركي – الروسي إزاء الملف السوري متوقفة عند تزامن زيارتي كل من وزيري خارجيتي البلدين ريكس تيلرسون وسيرغي لافروف الى دولة إفريقية من دون عقد لقاء بينهما حول سوريا.