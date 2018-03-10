التحالف المستقبلي القواتي في المرحلة النهائية

اذا كانت الساعات الثماني والاربعين المقبلة مرشحة لان تشهد بلورة الكثير من التحالفات الانتخابية في عدد من المناطق، فان الاستحقاق الانتخابي لم يعد يتحكم بالحركة السياسية فحسب، بل تمدد الى أولويات المؤسسات الرسمية جميعا بشقيها السياسي والامني. وقد استحوذ هذا الاستحقاق على جانب واسع من اجتماع المجلس الاعلى للدفاع أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الوزراء سعد الحريري والوزراء المختصين والقادة العسكريين والامنيين اذ بحث المجلس في الخطة الامنية الشاملة للانتخابات النيابية. كما تطرق الى موضوع مؤتمر روما بعد ايام لدعم الجيش اللبناني في ظل الورقة اللبنانية التي ستطرح على المؤتمر.

أما الموضوع الاكثر اثارة للجدل فكان الغاء تدبير الحجز الرقم 3 الذي يمنح العسكريين تعويضات اضافية ثلاث سنوات عن كل سنة وبرزت معارضة قوية لقائد الجيش العماد جوزف عون لالغاء التدبير وانتهى النقاش بعدم الالغاء في الظرف الحالي. وبعد الاجتماع، أفاد الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع العميد الركن سعدالله الحمد ان “المجلس عرض الأوضاع الأمنية في البلاد والاجراءات المتخذة للمحافظة على الأمن والاستقرار، إضافة الى التدابير التي ستتخذ خلال الانتخابات النيابية المقبلة. كذلك عرض المجلس للتحضيرات الجارية لمشاركة لبنان في مؤتمر روما 2 لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية. ودرس المجلس أيضا أمورا تتعلق بعمل المؤسسات العسكرية وحاجات أفرادها”.

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس انه يفترض أن تكون الموازنة في مراحلها الأخيرة في الحكومة، موضحا انه تلقي وعودا بأن تحال على المجلس مطلع الاسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وسئل هل ثمة إجماع على اقرارها قبل الانتخابات النيابية، فأجاب: “يجب توفر هذا الامر”.

وأضاف: “عند وصول الموازنة إلى المجلس ستناقشها لجنة المال وستأخذ وقتها حتما وهي ستعمل ليل نهار لإنجاز مناقشتها والبحث في أرقامها. وبعد الانتهاء منها ستناقش أمام الهيئة العامة. وإن التأخير هنا لا يصب في مصلحة أحد، خصوصاً أن لبنان على أبواب مؤتمرات دولية. وأنا من جهتي رفعت الصوت مبكراً للإسراع في إقرار الموازنة والانتهاء منها.

وسئل بري عن بواخر الكهرباء وما قاله الرئيس عون في شأنها، فجدد موقفه الرافض للبواخر” ونحن على موقفنا مع جهات أخرى في الحكومة. ولا يوجد لدي أي جديد في هذا الملف”.

“المستقبل” و”القوات”

أما على الصعيد الانتخابي، فالتقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب، وزير الثقافة غطاس الخوري موفداً من الرئيس الحريري، في حضور وزير الإعلام ملحم الرياشي والأمينة العامة للحزب شانتال سركيس. وأكد الخوري عقب اللقاء “أن بين تيار المستقبل وحزب القوات تاريخا من التحالف نريد استعادته وسنسعى إلى التحالف حيث تتوافر الإمكانات لذلك وعرضنا مع الدكتور جعجع جميع المناطق الانتخابية التي يمكن أن نتحالف فيها، وقد أصبح معلوما أنه تم الإتفاق على التحالف في منطقتي الشوف – عاليه وبعبدا مع القوات والحزب التقدمي الإشتراكي، آملا أن يستكمل التحالف في مناطق أخرى”.

وأوضح انه “عرضت على الدكتور جعجع الإمكانات المتوافرة للتحالف وننتظر جوابه عن هذا العرض الذي يتطلب مراجعة وتدقيقاً من الماكينات الإنتخابية”. وأكد إمكان التحالف في مناطق عدة كمناطق الشمال “ولو أن تيار المستقبل لن يخوض الإنتخابات في دائرة الشمال الثالثة التي لن يكون له أي مرشح فيها”.

وقالت مصادر “القوات اللبنانية ” لـ”النهار” إن النقاش جرى بروحية تعاون وإيجابية بين طرفين يلتقيان على ثوابت وطنية مشتركة، لكن الطرح المقدم من “المستقبل” لا زال يحتاج بالنسبة إلى “القوات” إلى بعض التعديلات التي تجعله أكثر إيجابية للطرفين وفاعلة سياسية تترجم في صناديق الاقتراع.

وكشفت المصادر ان رئيس “القوات” سمير جعجع بدأ دراسة الطرح مع القيادة القواتية من أجل إدخال التعديلات اللازمة التي تجعل من التحالف الانتخابي أكثر واقعية، خصوصاً أن أحداً ليس في وارد تقديم هدايا مجانية للآخر، وتالياً أن النقاش يتم على أساس تعاون متكافئ يخدم الطرفين.

وأضافت المصادر أنه فور انتهاء جعجع من وضع اللمسات الأخيرة على الطرح الجديد سوف يسلّم الى “المستقبل” من أجل ان يبنى على الشيء مقتضاه.