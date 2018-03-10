الادعاء على ضابط ومقرصن اختلقا أدلة لاتهام ممثلٍ بالعمالة لإسرائيل

ادعى معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي هاني حلمي الحجار، على “موقوفين اثنين: المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج ومقرصن الإنترنت إيلي غبش (بعد أسبوع على توقيفهما) وثالث مجهول الهوية، وكل من يظهره التحقيق، لإقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل، على اختلاق أدلة مادية وإلكترونية غير صحيحة (افتراء بالمفهوم القانوني) حول تعامل أحد اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي”. وكشف الادعاء أفعالاً جنائية أخرى لم يكن أُعلِن عنها سابقاً.

وكان تحويل ملف الممثل المسرحي زياد عيتاني، الموقوف على يد جهاز “أمن الدولة” بشبهة “التعامل مع العدو الإسرائيلي” منذ 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قبل أسبوعين، من قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، لوجود “ثغرات في الملف”، كشف تورط المقدم الحاج وغبش “بتلفيق تهمة التجسس لعيتاني”.

وتضمّن ملف الادعاء في حق هؤلاء “تقديم إخبار خطي يحتوي مستندات مزورة إلى المديرية العامة لأمن الدولة، عزي فيه إلى عيتاني ارتكاب أفعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءته منها، والتحريض على اختلاق أدلة مادية وإلكترونية حول تعامل أحد الصحافيين اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي وتقديم إخبار بحقه”.

وأُضيف إلى ملف الادعاء “إقدامهم (الثلاثة ومن يظهره التحقيق) على شنّ هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات أمنية لبنانية ومصارف لبنانية ومواقع إخبارية ومواقع أخرى، محلية وأجنبية، على شبكة الإنترنت”.

وستمثل الحاج بعد غد الإثنين في حضور فريق الدفاع عنها، وعلى رأسه الوزير السابق رشيد درباس، أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

وكان وكيل الحاج المحامي مروان ضاهر وقبل صدور الادعاء، اجتمع ومعه زوج المقدم الحاج زياد حبيش، بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس والقاضي الحجار وتقدّم باسم فريق المحامين بطلب ترك موكلته باعتبار أن مدة توقيفها تجاوزت المدة المنصوص عليها في القانون.

وقال وكيل الموقوف عيتاني المحامي رامي محمد خير عيتاني لـ “الحياة”، إن المواد التي تضمنها الادعاء تظهر أن العقوبة في حق هؤلاء قد تصل إلى السجن عشر سنوات”، مشيراً إلى أن “الادعاء يصنف في خانة الجرم الجنائي وتتعلق مواده بتزوير واختلاق أكاذيب”.

ولفت عيتاني إلى أنه “لم يتم بعد فصل ملف الحاج وغبش عن ملف عيتاني، أو البت في مصير وكيلي اليوم، خصوصاً أن ملفه يتضمن طلب إخلاء سبيل تقدمنا به”. وقال: “أتوقع أن ينظر القاضي أبوغيدا في الملف في شكل متكامل، نظراً إلى حجم الادعاء وقد يطلب المزيد من التحقيقات، وقد ينظر إلى تخلية عيتاني في شكل فردي، وهذا ما نأمله مطلع الأسبوع المقبل”. ولفت إلى أن مقابلة عيتاني لم تتم بعد مع وكلائه ولا مع عائلته، نظراً إلى سرية التحقيق الجاري في القضية.

الحريري يعلن أسماء مرشحيه غداً وموفده يبحث وجعجع تفاصيل التحالف

انصرف أمس رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى جوجلة أسماء مرشحي “تيار المستقبل” للانتخابات النيابية تمهيداً للإعلان عنهم في لقاء شعبي يعقد في الخامسة عصر غد الأحد في قاعة “البافيون” في البيال، في حضور المرشحين عن العدد الأكبر من الدوائر الانتخابية وعددها 15 دائرة، والذين ينتمون إلى كل الطوائف اللبنانية، باستثناء طائفة الموحدين الدروز الذين سيترشحون على لوائح مشتركة قاعدتها التحالف بين الحزب “التقدمي الاشتراكي” و “المستقبل”، إضافة إلى مرشحي حزب “القوات اللبنانية” في عدد من الدوائر وتحديداً في دائرتي الشوف- عاليه والبقاع الغربي- راشيا. واستعداداً للقاء الأحد تكثفت الاتصالات بين “المستقبل” و “القوات”. وزار وزير الثقافة غطاس خوري ظهر أمس سمير جعجع في معراب في حضور وزير الإعلام ملحم الرياشي، وتأتي الزيارة في إطار البحث في بعض التفاصيل استكمالاً لتشكيل اللائحتين الائتلافيتين في الشوف- عاليه والبقاع الغربي- راشيا، خصوصاً أن لا مشكلة مع “التقدمي” في هاتين الدائرتين، إضافة إلى البحث في إمكان التعاون في بعض الدوائر والاختلاف “الحُبّي” في الأخرى.

وعلمت “الحياة” أن خوري بحث مع جعجع في استكمال المرشحين عن دائرة البقاع الغربي- راشيا من الموارنة والأرثوذكس، في موازاة تكثيف المشاورات بين “القوات والتقدمي” للتفاهم على المرشح الماروني الثاني عن عاليه بعد أن اتفقا على ضم الماروني هنري حلو والأرثوذكسي أنيس نصار إلى اللائحة الائتلافية.

وفي سياق آخر، تجرى حالياً مشاورات بين حزبي “القوات” و “التقدمي” من جهة وبين حزب “الكتائب” للبحث في إمكان الأخير الانضمام إلى لائحتهما الائتلافية في دائرة المتن الجنوبي (بعبدا) المدعومة من “المستقبل”.

وفي دائرة المتن الشمالي، يفترض أن تدور منافسة حامية بين أربع لوائح، وهي بالإضافة إلى “القوات”، لائحة تحالف “التيار الوطني الحر” وحزبي “الطاشناق” و “السوري القومي الاجتماعي”، ولائحة يتزعمها نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر، وأخرى برئاسة رئيس “الكتائب” النائب سامي الجميل الذي يجري مفاوضات مع مرشحين ينتمون إلى الحراك المدني، وقد يضطرون في حال عدم التفاهم مع “الكتائب” إلى تشكيل لائحة خامسة.

وباتت لوائح “التيار الوطني” وحلفائه و “القوات” و “المر” شبه مكتملة، وإن كان الأخير يميل إلى ترك المقعدين الأرثوذكسي الثاني والأرمني شاغرين، فيما ينتظر أن يعلن “الكتائب” لائحته أو نواتها في المهرجان الذي يقيمه قبل ظهر غد الأحد.

وأكد خوري عقب لقائه جعجع: “بين “المستقبل” و”القوات” تاريخ من التحالف ونريد استعادته إذا أمكن”، مشيراً إلى “أن القانون الإنتخابي الجديد يفرض التنوع في التحالفات في المناطق وسنسعى إلى التحالف حيث تتوافر الإمكانية لذلك”. وقال: “استعرضنا خلال اللقاء جميع المناطق الانتخابية التي من الممكن ان نتحالف فيها، وأصبح معلوماً أنه تم الإتفاق على التحالف في منطقتي الشوف- عاليه وبعبدا مع “القوات” و “الحزب التقدمي الإشتراكي”، آملاً بـ “ان يستكمل التحالف في مناطق أخرى”.

وإذ أعلن أنه عرض على جعجع “الإمكانات المتوافرة للتحالف وننتظر جوابه على هذا العرض الذي يتطلّب مراجعةً وتدقيقاً من قبل الماكينات الانتخابية”، جزم بـ “إمكان التحالف في مناطق عدة كالشمال ولو أن تيار المستقبل لن يخوض الانتخابات في دائرة الشمال الثالثة التي لن يكون له أي مرشح فيها”.

ولفت خوري إلى “أن تيار المستقبل سيعلن عن مرشحيه الأحد، إلا أن هذا الأمر ليس إعلاناً للوائح وسيتم سحب بعض المرشحين عند القيام بذلك.وكشف أنه عرض على جعجع “إمكان التحالف بين القوات والتيار الحر وتيار المستقبل في بعض الدوائر، منتظراً الإجابة على هذا الإقتراح”، واعتبر خوري “أن لا مهل زمنية للإجابة على “عرضه الإنتخابي” باعتبار أن الاتصالات مفتوحة ومباشرة مع “القوات”، لكنني أعتقد انني سأتلقى جواباً على اقتراحي في اليومين المقبلين”.