الجيش السوري يتقدم على محاور في الغوطة الشرقية

واصل الجيش السوري اليوم السبت عملياته العسكرية في غوطة دمشق الشرقية، حيث تقدم على أكثر من محور في مناطق تسيطر عليها مجموعات مسلحة.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن القوات الحكومية تقدمت على محور مزارع حرستا في الجزء الغربي من الغوطة الشرقية.

في غضون ذلك، أكدت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي موالية للحكومة السورية أن الجيش يتقدم أيضا باتجاه قرية مديرا بالتزامن مع التحرك باتجاه مسرابا جنوب مدينة دوما، حيث استطاع تأمين المزارع بين قرية بيت سوى ومسرابا.

من جانبها، ذكرت خلية “الإعلام الحربي المركزي” أن الجيش فجر سيارة مفخخة تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي قبل وصولها إلى هدفها، كانت تسلك طريق النهر باتجاه مزارع المحمدية في الغوطة الشرقية لدمشق ويوقع من فيها بين قتيل وجريح.

وقال مصدر عسكري ليلة أمس أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على عدد من الأبنية والمزارع المعروفة بمنطقة الغدرواني جنوب شرق مشفى الشرطة في حرستا لتصبح بذلك على مسافة قريبة من أتوستراد “حرستا – دوما”.