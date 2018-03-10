شجار بين قاضية وإعلامية من “الجديد” في المطار

ردّت الزميلة في قناة الجديد راشيل كرم على خبر تداول في اليومين الأخيرين مفاده عن وقوع مشادّة كلاميّة بينها وبين قاضية في مطار بيروت. وسردت ما حصل معها في توضيح نشرته على حسابها الخاص عبر فيسبوك.

وأفادت مصادر صحافية أنّ كرم اعترضت على توسّط عناصر الأمن لتسهيل مرور القاضية، فيما باقي المواطنين يقفون في صفّ طويل، فأجابها الضابط بأنّ جواز سفرها ديبلوماسي، إلا أنّ كرم أصرّت على أنّ ذلك لا يخوِّلها التجاوز. عندها، ردّت السيدة بأنّها زوجة أحد النواب، لكنّ كرم أجابتها ولو كنت زوجة رئيس الجمهورية لا يحقّ لك المرور بالطريقة. فأضافت السيدة أنّها قاضية أيضاً، فأجابتها كرم: “إنّك تقبضين راتبك منّا نحن المواطنين، وعليك احترامنا”، فتدخّل رجال الأمن العام للتهدئة، لكن المشادة استمرّت. عندها أُدخلت القاضية إلى أحد المكاتب، وطُلب من راشيل المغادرة، فدخلت لتسلّم على القاضية مودّعة: “بالنهاية مرقت قبلك”.

كنت مشغولة شوي هاليومين بس بما انو انتشرت الخبرية ضروري خبركم شو صار معي نهار الخميس ساعة ٣ بعد الضهر انا ومسافرة من… Publié par Rachel Karam sur vendredi 9 mars 2018