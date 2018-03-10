المستقبل يتخلى عن الجراح في البقاع الغربي.. هذا هو البديل!

10 مارس, 2018 - 2:00 مساءً المصدر: ليبانون ديبايت
المستقبل يتخلى عن الجراح في البقاع الغربي.. هذا هو البديل!

قال موقع ليبانون ديبايت ان لائحة تيار المستقبل في دائرة البقاع الغربي – راشيا قد اكتملت وهي بالتحالف مع الحزب الاشتراكي علمًا ان باب المفاوضات لم يقفل مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وان كانت حظوظ التوصل الى تفاهمات في الايام الاخيرة ضئيلة.

والمرشحون هم:

 زياد القادري – سني
محمد القرعاوي – سني (المقعد الذي يشغله جمال الجراح)
غسان سكاف – روم ارثوذكس
هنري شديد – ماروني
امين وهبة – شيعي
وائل ابو فاعور – درزي
10 مارس, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل