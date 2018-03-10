بعثة العهد تغادر الى البحرين لمواجهة الجيش السوري

غادرت السبت بعثة نادي العهد بطل لبنان الى العاصمة البحرينية المنامة لخوض رابع مباريات الفريق ضمن دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع فريق الجيش السوري الذي اتخذ من البحرين ارضا له.

وستقام المباراة عند الساعة 17.30 بتوقيت بيروت الإثنين المقبل على ستاد البحرين الوطني.

ويتصدر العهد حاليا المجموعة الثانية بخمس نقاط من ثلاث مباريات بعد تعادلين مع كل من الزوراء العراقي والجيش السوري بنتيجة 1-1وفوز على المنامة البحرين 1-0، فيما يحتل الجيش السوري المركز الثاني بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات مع المنامة البحريني والزوراء العريقي بنتيجة 0-0 ومع العهد اللبناني بنتيجة 1-1.

وسيفتقد العهد في مباراته الآسيوي لجهود اللاعب ابراهيم ديوب الذي لن يسافر مع الفريق بسبب عدم انتهاء تجديد اوراقه القانونية قبل السفر.

وتشكلت البعثة اللبنانية على كما يأتي:

إداريون:

– يوسف يونس رئيسا للبعثة.

– باسم مرمر: مديرا فنيا.

– محمد شري: مديرا للفريق.

– إياد عبد الكريم: مدربا مساعدا.

– خليل كركي: مدربا للحراس.

– الدكتور حسين علاء الدين: معالجا فيزيائيا.

– حسين عياش: مسؤولا عن التجهيزات.

اللاعبون:

– مهدي خليل

– محمد حمود

– نور منصور

– علي السعدي

– خليل خميس

– حسين زين

– علي حديد

– حسين دقيق

– هيثم فاعور

– عيسى يعقوبو

– حسين منذر

– مهدي فحص

– محمد حيدر

– حسن شعيتو

– سمير اياس

– أحمد زريق

– محمد قدوح

– علي خروبي

– إدريسا كوياتيه

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