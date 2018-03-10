بث روح جديدة في أسرع مقاتلة روسية

أعلن مصنع المحركات في مدينة بيرم الروسية استعداده لاستئناف إنتاج المحركات لطائرات “ميغ-31”.

وتعتبر طائرة “ميغ-31” أسرع مقاتلة روسية.

وقال مدير المصنع سيرغي بوبوف للصحفيين إن استئناف إنتاج محركات “دي-30إف6” أمر سهل لاسيما وإنهم كانوا قد عاودوا إنتاج بعض مكونات المحرك الخاص بطائرة “ميغ-31” والذي يمكّنها من التحليق بسرعة تصل إلى 3000 كيلومتر في الساعة.

وليس متوقعا أن تنتج روسيا طائرات جديدة تماماً من طراز “ميغ-31”. والمقصود — غالب الظن — استبدال محركات الطائرات الموجودة بالمحركات الجديدة.

وأصبحت المقاتلة الروسية الأسرع محط اهتمام المسؤولين الروس بعدما أعلن الرئيس الروسي في 1 آذار عن وجود الصاروخ الأسرع كثيرا من الصوت (كينجال) الذي ينطلق من الطائرة المقاتلة الاعتراضية ويمكن أن تصل سرعته إلى 10 ماخ (أي عشرة أمثال سرعة الصوت).

وقد دخل صاروخ “كينجال” الخدمة الفعلية في القوات الجوية الروسية في جنوب شطر روسيا الأوروبي. وتحمله حالياُ طائرات “ميغ-31”.