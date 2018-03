مفاجأة لــ هيفاء وهبي في عيد ميلادها !!

Surprise party 2 days ago!😍 من يومين تحديدا يوم "7 مارس" كان المفروض عندي حفلة "بمصر" لشركة المفروض عميحتفلو باليوبيل الفضي في فندق Ritz Carlton هيك قالولي، ومتفقين من حوالي شهر اني رح غني فيها و بعدين برجع على لبنان كرمال عيد ميلادي يوم "10مارس". المهم…حضرت حالي بالاوتيل و نازلة على مكان الحفلة ف شخص قدملي بوكيه ورد فوق على باب المصعد فقلت لمدير أعمالي وحبيب قلبي" محمد "معقول فوت عالحفلة ب بوكيه ورد ؟🤔😂خليون يفوتوها عالغرفة😐 قللي نو عادي انا باخدا منك ….اوكي ونازلين عالحفلة و انا متوترة و فتح باب المصعد و اذ بلاقي زفة مش عادية قلت يمكن مبسوطين فيي 😂🤗و فجاة محمد بيقللي happybirthday!! طبعا انا بلأول ما استوعبت قلتللو شو هابي بارذدي ؟وين ال ميكرو؟ 🤣 يعني ما في مسرح؟ مش هغني؟ دخلت القاعة محمد قللي" ماما"هنا 😲 كل سنة وانتي طيبة😚 وتركني اكتشف لحالي شو عمبيصير! لقيت كل اصحابي من كل مكان من "لبنان" ومن "مصر" موجودين في الحفل و عمبيصرخوا surprise طبعا انا بلأول ما استوعبت و حسيت بدي ابكي بدي اضحك شعور ما بينوصف😭😂 و انا بعدني عمبقللو ل محمد يعني مش هغني؟ 🤣و هو يقللي بالمصري: بقلك surprise ماما هنا و اخواتك هناك واصحابك هنا دي ليلتك انبسطي 😍 و فعلا كانت ليلة من العمر !! شكرا لكل" اصحابي "على الفجأة الحلوة شكرا "محمد وزيري" لانك عطول بتخليني مبسوطة حتى بأصعب الأوقات شكرا للي بيحبوني وشكرا لكل الامنيات الحلوة اللي ما وقفت و شكرا لكم الحب الهائل الي عمشوفو من الفانز انا بحبكن كتير الله ما يحرمني منكم🙏 و اليكم بعض الصور😊 و ناطرة الفيديو 😁😍 #haifawehbe #haifawehbefashion #haifaholics Memorable moments taken by @mina_samir_photographer

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Mar 9, 2018 at 4:07pm PST