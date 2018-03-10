مفاجأة لــ هيفاء وهبي في عيد ميلادها !!

كشفت الفنانة هيفاء وهبي عن مفاجأة أصدقائها لها، احتفالا بعيد ميلادها، حيث نشرت صورا عبر حسابها بـ Instagram. وقالت هيفاء وهبي إنها فوجئت بأن أصدقائها جهزوا مفاجأة لها،

في حين كان الإتفاق على إحياء حفل غنائي لها بالقاهرة، وأثناء خروجها من غرفتها بالفندق لإحياء الحفل فوجئت بباقة من الورد، وحضور عدد كبير من أصدقائها، وأنه لا يوجد حفل غنائي من الأساس.