فتاة مصرية تتحول إلى دمية شهيرة !!

قررت فتاة مصرية تدعى سارة بدر أن تتحول إلى “باربي” تلك الدمية الشهيرة التي يعرفها معظم الأطفال حول العالم، وهذه التجربة من بين تجارب عديدة لسارة، قلدت خلالها شخصيات Disney ديزني.

قالت سارة إن كثير من أصدقائها اعتادوا على تلقبيها بـ”باربي” وهو ما دفعها لاتخاذ قرار تغيير شكلها لتكون أشبه لتلك الدمية عن طريق استخدام المكياج، وبدأت قبل فترة فى تحضير الأدوات اللازمة لهذه التجربة.

وتضيف سارة أنها اضطرت لشراء بعض المستلزمات والإكسسوارات من خارج مصر، وذلك حتى تظهر بأفضل شكل ممكن وتكون شبيهة تماماً للدمية، وتصنع صوراً مميزة.

وأكدت سارة أن متابعيها أعجبوا بما فعلته، مشيرة إلى أنها دائماً ما تحب الاستماع لنصائحهم.