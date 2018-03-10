دار الشفاء يختتم حملته المجانية !!

10 مارس, 2018 - 6:12 مساءً المصدر: وكالات
دار الشفاء يختتم حملته المجانية !!

إختتم مستشفى دار الشفاء حملة مجانية بمناسبة اليوم الصحي العالمي، إستمرت خمسة ايام، وشملت تحاليل بول ودم للسكري والكولسترول والزلال.

وتم اليوم تسليم نتائج الفحوصات ل960 مشاركا في الحملة التي أشرف عليها الدكاترة محمد الحسن، عبد الناصر شطح وربيع غمراوي وإختصاصيو أمراض كلى وضغط، بالاضافة الى مسؤولة قسم التغذية في المستشفى فدى حميدان.

كما وزعت خلال النشاط منشورات علمية تضمنت نصائح وإرشادات وقائية للمصابين بأمراض الكلى. وختاما شكرت إدارة المستشفى رعاة الحملة: الدكتور وسيم علوان وشركتي intermedic وpharmanet.

10 مارس, 2018

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