جنبلاط ينعي صديق المختارة

غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “صديق قديم من الماضي البعيد الجميل ورمز من رجال الشهابية الكبار يغيب عنا اليوم، انه العميد غابي لحود. لقد كان جزءاً من تاريخ لبنان في عهد الرئيس فؤاد شهاب باني مؤسسات لبنان الحديث. رحمه الله. نفتقدك كصديق للمختارة وكرجل دولة في المؤسسة العسكرية”.

صديق قديم من الماضي البعيد الجميل ورمز من رجال الشهابية الكبار يغيب عنا اليوم ،انه العميد غابي لحود .لقد كان جزأ من تاريخ لبنان في عهد الرئيس فؤاد شهاب باني مؤسسات لبنان الحديث .رحمه الله .نفتقدك كصديق للمختارة وكرجل دولة في المؤسسة العسكرية pic.twitter.com/XCDjHzlqT6 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 10, 2018