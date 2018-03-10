وفاة فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة “مواطن فلسطيني” متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، بقرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية

وذكرت وزارة الصحة أن شابا يعاني من جروح خطيرة بسبب إصابته بعيار حي، توفي اليوم، وقال مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس إن المواجهات اندلعت بسبب هجوم لمستوطنين على قرية عوريف، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأصيب عشرات من مواطني فلسطين مساء اليوم السبت 10 مارس/ آذار، بالاختناق جراء إطلاق قوات إسرائيلية الغاز المسيل للدموع، في بلدة عزون شرق قلقيلية.

واقتحمت الآليات العسكرية الإسرائيلية البلدة وسط إطلاق للغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة عشرات من المواطنين بالاختناق.