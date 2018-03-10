استقبالات في “بيت الوسط ” تخللها انسحاب مرشح في عكار !!

10 مارس, 2018 - 8:11 مساءً المصدر: وكالات
استقبالات في “بيت الوسط ” تخللها انسحاب مرشح في عكار !!

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء اليوم في “بيت الوسط”، الرئيس تمام سلام، وبحث معه آخر المستجدات.

وكان الحريري قد استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، وعرض معه الأوضاع العامة.

ثم استقبل المرشح عن مقعد الروم الأرثوذكس في عكار إيلي ديب وشقيقه رئيس بلدية الشيخ طابا في عكار الدكتور روجيه ديب.

بعد اللقاء، قال المرشح ديب: “بعد لقائي مع الرئيس الحريري، وحرصا مني على مصلحة تيار المستقبل ونهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أعلن انسحابي من المعركة الانتخابية ودعمي الكامل للائحة الرئيس سعد الحريري”.

10 مارس, 2018

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