أردوغان: قواتنا على وشك دخول مدينة عفرين

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قوات بلاده تستمر بتقدمها في منطقة عفرين شمال سورية وشارفت على الدخول إلى مركزها.

وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، خلال زيارة لولاية أنطاليا جنوبي تركيا: “إن جنودنا يتقدمون الآن باتجاه مدينة عفرين وشارفوا على دخولها”.

وأضاف الرئيس التركي: “نحن لا نفعل ذلك للمتعة أو لاحتلال الأراضي وإنما فقط من أجل القضاء على هؤلاء الإرهابيين الذين يستهدفون بلادنا. سنطاردهم حتى النهاية”.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن أردوغان أن القوات التركية سيطرت على حوالي 850 كيلومترا مربعا في المنطقة، فيما قال أمس الجمعة أنها فرضت حصارا على مدينة عفرين وقد تدخل إليها في أي لحظة، الأمر الذي نفته “وحدات حماية الشعب” الكردية.

وتنفذ تركيا، منذ 20 يناير/كانون الثاني وبالتعاون مع فصائل ما يسمى بـ “الجيش السوري الحر” المعارض للحكومة السورية، عملية “غصن الزيتون” العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين شمال غرب سورية.

وقالت السلطات التركية مرارا إن عفرين، التي تقطنها أغلبية كردية وتتمركز فيها “وحدات حماية الشعب”، تمثل خطرا حقيقيا على أمن تركيا.

وتعتبر أنقرة كلا من “وحدات حماية الشعب” الكردية وواجهتها السياسية “حزب الاتحاد الديمقراطي”، وهما المكونان الأساسيان لتحالف “قوات سوريا الديمقراطية”، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ”حزب العمال الكردستاني” المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.