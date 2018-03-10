قرار لـ”تويتر” يستهدف جميع المستخدمين !!

يبحث موقع التواصل الأشهر في العالم تويتر، إدخال تعديلات جديدة تتضمن توثيق حسابات مستخدميه.

وقال المدير التنفيذي لتويتر جاك دورسي: إنَّ الموقع ينوي إتاحة إمكانية توثيق الحسابات أمام جميع المستخدمين عبر آلية ثابتة، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وأضاف، أن النية تتجه إلى فتح باب توثيق الحسابات أمام الجميع، ولم يكشف عن معلومات بشأن تنفيذ توثيق الحسابات.

وتوقع خبراء أن تتم عملية التوثيق عن طريق حساب آخر للمستخدم على شبكة اجتماعية مثل فيسبوك، أو كتابة رقم الهاتف الخاص به أو البريد الإلكتروني، أو صورة من مستند حكومي مثل بطاقة الهوية أو جواز سفر.

يذكر، أنَّ مواقع التواصل ومنها توتر، تواجه عدة تحديات تتمثل في الحسابات الوهمية أو نشر محتوى مسيء وغير قانوني أو تجنيد أعضاء جدد للتنظيمات الإرهابية.