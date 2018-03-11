قائد “فيلق الرحمن” يتوعد أهالي الغوطة: الويل لمن يريد المصالحة !

أعلن قائد “فيلق الرحمن” العامل في الغوطة الشرقية، النقيب المنشق “عبد الرحمن شمير” أن الفيلق لن يفاوض ولن يتراجع وسيقاوم حتى الرمق الأخير، متوعدا بالضرب بيد من حديد على يد أصحاب المصالحات والمرجفين.

في اشارة منه لأهالي الغوطة الذين خرجوا في مظاهرات شعبية بعدة بلدات كحموية و كفربطنا و عربين مطالبين بالمصالحة و دخول الجيش السوري؟

وقال “الشمير” في كلمة مسجلة: “يا أهلي في الغوطة أرسل لكم هذه الرسالة في أصعب مرحلة من عمر الثورة وعمر الغوطة الشرقية، وأردف: “يا أهلي إن فيلق الرحمن نشأ على هذه الأرض المباركة بغاية الدفاع عن الغوطة وعن أهلها وإنه والله على العهد باق ونحن باقون ندافع عن هذه الأرض نبقى ما بقت هذه الأرض ونبذل كل نفيس وغال للدفاع عنها وإنني والله لن أدخر جهدا للدفاع عن هذه الأرض وسأستمر بالدفاع عن كل شبر فيها ولن أتنازل ولن أتراجع ولن أفاوض حتى أحكم بإذن الله تعالى حقنا في البقاء والاستمرار والوجود في هذه الأرض”.

وتوعد “الشمير” أصحاب المصالحات والمرجفين قائلا: “أقول للمرجفين والمخذلين وأصحاب المصالحات إنني قد صبرت عليكم طويلا ولن أتهاون مع أي أحد يريد أن يمد يده للنظام أو يريد أن يفرط بدماء الشهداء وتضحيات هؤلاء الشرفاء، وسأضرب بيد من حديد على أيدي ورؤوس المخذلين وأعد هذا النظام بإذن الله تعالى بالمقاومة والصمود بل والنصر بإذن الله تعالى”.

ونعى “الشمير” في كلمته “أبو علي الشاغوري” رئيس أركان “فيلق الرحمن” الذي قضى على جبهات الغوطة الشرقية “للدفاع عن أرضه عرضه”.