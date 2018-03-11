بالخريطة: تقسيم الغوطة الشرقية إلى ثلاث قطاعات منفصلة في الساعات القادمة

قالت مصادر ميدانية أن الساعات القادمة قد تحمل تقسيم الغوطة الشرقية إلى ثلاث قطاعات منفصلة:

– القطاع الأول يشمل دوما

– القطاع الثاني يضم حرستا

– القطاع الثالث يشمل زملكا وعربين وجوبر وسقبا وحمورية وكفربطنا وعدد من القرى.

هذا وكانت وحدات الجيش العربي السوري قد حققت تقدما جديدا في عملياتها على محور بلدة مسرابا ومزارع أفتريس بالغوطة الشرقية في ريف دمشق بحسب مراسل وكالة اوقات الشام الاخبارية.

حيث تركزت العمليات العسكرية خلال الساعات القليلة الماضية على محور بلدتي مسرابا ومديرا وذلك بهدف قطع خطوط إمداد المسلحين بين شمال الغوطة وجنوبها تمهيدا لاجتثاثهم بشكل كامل.

حيث تمكن الجيش من السيطرة على بلدة بلدة مسرابا وسط انهيار كبير في صفوف المسلحين نتيجة التقدم الكبير للجيش والخسائر الفادحة التي تكبدوها خلال المعارك الأخيرة.

كما تقدمت وحدات الجيش السوري في عملياتها داخل مزارع بلدة افتريس بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وبالتوازي مع عملياته في الغوطة الشرقية يواصل الجيش تأمين ممر مخيم الوافدين والممر الإنساني المؤدي من بلدة جسرين إلى بلدة المليحة بهدف إخراج المدنيين المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية التي لا تزال حتى الآن تمنعهم من الخروج لاتخاذهم دروعا بشرية حيث أطلقت النيران اليوم على عائلات حاولت الخروج باتجاه بلدة المليحة ما أدى إلى استشهاد امرأة و3 من أطفالها إضافة إلى استهدفها محيط الممر الآمن إلى مخيم الوافدين بالقذائف بغية دب الذعر في نفوس المدنيين ومنعهم من المغادرة.