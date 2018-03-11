استجواب الحاج غداً كمدعٍ عليها

يُتوقع أن تمثل المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، غداً، أمام قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا لاستجوابها، بعد ادعاء النيابة العامة العسكرية عليها وعلى المقرصن إيلي غبش ومقرصن آخر، بتهمة فبركة ملف التعامل مع إسرائيل بحق الممثل المسرحي زياد عيتاني، إضافةً إلى اختلاق أدلة مادية والكترونية غير صحيحة، كذلك تم الادعاء على الحاج من قبل النيابة العامة العسكرية بشن هجمات الكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية (الداخلية والدفاع) ومؤسسات أمنية لبنانية ومصارف ومواقع إخبارية.

وفيما تم الادعاء على الحاج وغبش والمقرصن الآخر، سنداً إلى مواد في قانوني العقوبات والقضاء العسكري، تصل إلى السجن عشر سنوات، أشار وكيلا الممثل عيتاني المحاميان صليبا الحاج ورامي عيتاني، إلى أنهما ينتظران من القاضي أبو غيدا النظر بطلب تخلية سبيله.

قضائياً، استجوب محامي عام التمييز في بيروت القاضي عماد قبلان الموقوف، نادر عساف، المتهم بقتل الخادمة الفيليبينية (جوانا د.) في الكويت، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه على أن يُحال إلى النيابة العامة.

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