أيام قليلة تفصل عن تحرير الغوطة كاملةً

قال التلفزيون السوري الرسمي إن هناك معلومات ميدانية مؤكدة ودقيقة تتحدث عن قرب موعد تحرير الغوطة الشرقية خلال أيام قليلة من سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة المتمركزة هناك.

وقالت مراسلة التلفزيون إن هذا الأمر قد يكون خلال الأيام القليلة المقبلة وهو رهن إشارة القيادة العسكرية الميدانية التي تهتم بشكل كبير بتأمين خروج آمن بالمدنيين من الغوطة عبر الممرات الإنسانية.

وأشار التلفزيون السوري إلى أن هناك عمليات تكتيكية نوعية لإلغاء الخطر وإمكانية عبور المدنيين، لافتا إلى احتمال كبير لخروج مدنيين من بلدات الغوطة الشرقية إلا أن العائق الوحيد الموجود حتى الآن هو المجموعات الإرهابية المسلحة التي تمنع ذلك حتى هذه اللحظة… وقالت المراسلة: حالة الانتظار تسود ممر “جسرين المليحة” لاحتمال خروج مدنيين من بلدات الغوطة.

وكشف التلفزيون الرسمي أن الإرهابيين عمدوا إلى زرع الألغام على طريق “جسرين — جسر الغيضة” لمنع الأهالي من الاقتراب من الممر الإنساني “جسرين — المليحة”.

يشار إلى أن عدد من المدنيين حاولوا اليوم الوصول إلى المعبر الإنساني المذكور ولكن المجموعات المسلحة الإرهابية قامت بقتلهم، ومن بين الضحايا امرأة وأطفالها الثلاثة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.