وجوه شبابية جديدة في المستقبل

يعلن رئيس تيار “المستقبل” رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم أسماء مرشحي تياره إلى الانتخابات النيابية اللبنانية المنوي إجراؤها في 6 أيار المقبل في احتفال ضخم في مجمع “البيال”. ويتزامن إعلان الترشيحات مع بدء حسم التحالفات تمهيداً لإعلان اللوائح (آخر مهلة 26 آذار الجاري) وهي الخطوة الأخيرة قبل حصول الانتخابات”.

وقالت مصادر سياسية متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن حفل “المستقبل” المرتقب اليوم سيكون بمنزلة رد من موقع القوة على ما مرّ به الحريري منذ مطلع تشرين الثاني الماضي (أزمة إعلان الإستقالة من الرياض)”، مضيفة أن “خطاب زعيم المستقبل سيؤكد أن الأمر له في تياره، الذي هو حجر الزاوية في الشارع السني”.

وقالت إن “الحريري سيرسم الطريق، التي سيسير عليه تيار المستقبل” خلال السنوات الأربع المقبلة”، مشيرة إلى أنه “سيشدد على 4 نقاط هي: التمسّك بالعيش المشترك، الالتزام بإتفاق الطائف ، النأي بالنفس عن صراعات المنطقة وصون التسوية التي تُظل العهد منذ انطلاقته”.

وكشفت المصادر عن “وجوه شبابية جديدة سيرشحها الحريري منها طارق المرعبي (30 عاماً) عن المقعد السني في عكار وسامي فتفت (28 عاماً) عن المقعد السني في الضنية، إضافة إلى وجوه شبابية جديدة وإمرأة من آل الطبش في دائرة بيروت الثانية”.

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