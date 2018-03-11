المستقبل والكتائب يعلنان لائحتيهما للانتخابات اليوم

اليوم، سيكون موعداً فاصلاً، مع إعلان تيار “المستقبل” وحزب “الكتائب” لائحتي مرشحيهما للانتخابات النيابية المقبلة، على أن يعلن حزب “القوات اللبنانية” في الرابع عشر من الجاري، لائحة مرشحيه للاستحقاق، في ضوء اكتمال صورة التحالفات مع الأطراف السياسية الأخرى، في حين بدا أن الهوة تتسع بين “القوات” و”التيار الوطني الحر”، ما يجعل التحالف الانتخابي بينهما صعباً، باعتبار أن الحسابات الانتخابية لكل فريق لا تتطابق مع بعضها، خاصةً وأن اعتماد الصوت التفضيلي في القانون الانتخابي الجديد خلط الأوراق، حتى ضمن اللائحة الانتخابية نفسها.

وأكد القيادي في تيار “المستقبل” مصطفى علوش، أن العنوان الأساسي لإعلان ترشيحات “المستقبل”، هو العودة بقوة كافية لإعادة تأمين الاستقرار للبلد وتجنيبه الصراعات العبثية، كذلك تأمين الاستمرارية في العلاقة مع الدول المانحة، حتى نتمكن من الحصول على البرامج المفيدة للبنان من خلال الخطة التي وضعتها الحكومة، مشدداً على أن تيار “المستقبل” سيتحالف في دوائر معينة مع “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، وعليه فإنه لن تكون هناك تحالفات واسعة مع قوى أخرى خارج هذا الإطار، ولافتاً إلى أن وضع التيار الأزرق في طرابلس والشمال مقبول.

وإذ أشار علوش إلى أن القانون الجديد الذي ستجري الانتخابات النيابية على أساسه سيؤثر على عدد نواب تيار “المستقبل” الحاليين، وهو شيء متوقع، لكن التعويل على مشاركة واسعة من الناخبين والاقتراع لصالح مرشحي “المستقبل”، وإن كانت نسبة عدد النواب ليست معياراً لقوة التيار وإنما هناك عوامل أخرى تتعلق بقناعات الناس، بأن هذا هو التيار الذي يؤمن الاستقرار للبلد، داعيا إلى التصويت للوائح “المستقبل” وحلفائه لمنع “حزب الله” من وضع يده على الندوة النيابية.

وفي السياق عينه، لفت عضو كتلة “القوات اللبنانية” النيابية، النائب فادي كرم، إلى “أننا والمستقبل مستمرون سوياً، فنحن حلف ستراتيجي مبني على تاريخ من التحالف، بغض النظر عن علاقة المستقبل مع التيار الوطني الحر”، مؤكداً أن الدكتور سمير جعجع يدرس كل الطروحات، في وقت يُتوقع أن يقوم وزير الإعلام ملحم رياشي بزيارة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري في الساعات المقبلة، لإبلاغه موقف “القوات” من الاقتراحات التي حملها وزير الثقافة غطاس خوري إلى جعجع في لقائهما الأخير.

ومن طرابلس، أطلق الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري الماكينة الانتخابية في عاصمة الشمال، لافتاً إلى أن لائحة “المستقبل” كاملة، ومشدداً على أن المرشح العلوي والأرثوذكسي والماروني في اللائحة هو مثل المرشح السنّي.

وقال “عليهم أن يعلموا أن تيار المستقبل هو الرقم الصعب في لبنان”.

وعُلم أن لائحة تيار “المستقبل” في دائرة البقاع الغربي-راشيا اكتملت، وتضم، زياد القادري (سنّي)، محمد القرعاوي (سنّي، المقعد الذي يشغله النائب جمال الجراح)، غسان سكاف (روم أرثوذكس)، هنري شديد (ماروني)، أمين وهبي (شيعي) ووائل أبو فاعور (درزي).

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