الجيش يحرر عددا من الأسرى لدى المسلحين في مسرابا بالغوطة

أعلن الجيش السوري عن تحرير عشرات المدنيين من العائلات التي كانت محتجزة لدى التنظيمات الإرهابية كدروع بشرية في بلدة مسرابا بالغوطة الشرقية لدمشق، وفق وكالة “سانا”.

وقالت “سانا” إن المسلحين كانوا يحتجزون هؤلاء الأشخاص، وبينهم نساء وأطفال، داخل أحد الأقبية في بلدة مسرابا في عمق الغوطة، مؤكدة أن المدنيين المحررين نقلوا إلى أحد مراكز الإقامة المؤقتة.

ونقلت الوكالة عن المدنيين المحررين قولهم إنهم رفضوا الخروج مع أفراد عائلات التنظيمات الإرهابية من مسرابا وبقوا بانتظار وصول القوات السورية لتحريرهم وتأمين نقلهم إلى مناطق آمنة.

كا أفادت “سانا” بمقتل أم و3 من أطفالها جراء قصف مسلحي الغوطة اليوم على عائلات حاولت الخروج من عبر منفذ جسرين – المليحة.