خلال أيام.. البخاري إلى بيروت

كشفت مصادر موثوقة لـصحيفة “السياسة الكويتية”، أن القائم بأعمال سفارة السعودية السابق في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري، سيعود إلى بيروت مجدداً في الأيام القليلة المقبلة، لتسلّم مهام رئاسة البعثة السعودية في لبنان، بعد استدعاء السفير السعودي المعين حديثاً في بيروت، وليد اليعقوب إلى بلاده، والذي يُتوقع وفقاً للمعلومات أن يستمر غيابه عن لبنان إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقررة في 6 أيار المقبل، في ضوء تسلم المستشار الملكي نزار العلولا الملف اللبناني، بدلاً من وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان.

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