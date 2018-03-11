ينتحلون صفة موظفي “أوجيرو” و “مؤسسة المياه” ويسرقون المنازل

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

بعد حصول عدة عمليات سرقة ضمن منطقة المتن من خلال عصابة تنتحل صفة موظقين في أوجيرو او مؤسسة المياه، حيث يعمد افرادها الى الدخول الى المنازل في وضح النهار اثناء وجود اصحابها فيها، ويقومون بسرقة المجوهرات والمبالغ المالية ، والمغادرة على متن سيارات تحمل لوحات مزورة .

على اثر ذلك باشرت شعبة المعلومات اجراءاتها، وتمكنت من كشف هوية افرادها، وهم:

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ب.ش.(مواليد عام 1972 ، لبناني )

ع.ن. ( مواليد 1983، لبناني )

ف.ع. ( مواليد عام 1978 ، سوري )

جيعهم من اصحاب السوابق الجرمية في السرقة

بتاريخ 7/3/2018 وبعد عملية رصد ومتابعة، قامت قوة خاصة من شعبة المعلومات بعملية نوعية ومتزامنة نتج عنها توقيف الاول في محلة خلدة، والثاني في محلة المشرفية، والثالث في محلة دوحة عرمون.

بالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة خمسة منازل، ومحاولة سرقة عدد كبير منها في منظقة المتن، بعد دخولهم منتحلين صفة موظفين في هيئة اوجيرو او مؤسسة المياه. وفي بعض الحالات كانوا يقدمون على السرقة بواسطة الكسر والخلع لدى مصادفتهم خزائن مقفلة. وان المسروقات توزعت بين مبالغ مالية ومجوهرات واسلحة.

بتفتيش منزل الاول ضبط مسابح ، ورزم اموال، عملة قديمة لبنانية اضافة الى مبلغ خمسة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية مسروقة، كما ضبط سيارة مرسيدس، ودراجة نارية اشتراها من الاموال المسروقة .

بتفتيش منزل الثاني ضبط ثلاث بندقيات حربية، وخمسة مسدسات حربية، وبندقيتا صيد، ومنظار، وكمية كبيرة من الذخيرة، وتسع لوحات تسجيل غير قانونية تستعمل في عمليات السرقة ، وكمية من المجوهرات، ومبلغ مالي يقدر بحوالي ستة ملايين وستماية الف ليرة لبنانية مسروقة.

بتفتيش منزل الثالث ضبط حقيبة معدات تستخدم في السرقة، وبندقية صيد، وتسع ساعات، ولوحة تسجيل غير قانونية تستخدم في عمليات السرقة، ومبلغ ثلاثة ملايين، وخمسماية الف ليرة لبنانية.