بالفيديو: عضو بالكنيست: على العرب قول “إسرائيل أكبر” بدلاً من “الله أكبر”!

دعا عضو الكنيست البارز عن حزب “الليكود”، يوآف كيش، النواب العرب من فلسطينيو 48 بأن يقولوا في صلاتهم، “إسرائيل أكبر”، بدلا من “الله أكبر”.

هذا وتصدى له النواب العرب في الكنيست، وقرر الكنيست شطب أقواله من المحضضر الرسمي للجلسة.

ويوآف كيش، هو أبرز أعضاء الليكود المشاركين في سن القوانين الداعمة للاحتلال والاستيطان، والتضييق على الحريات. وهو صاحب مشاريع قوانين تدعو لضم مستوطنات الضفة، وعزل أحياء فلسطينية أساسية عن مركز مدينة القدس، وهو معروف بحقده العنصري في السنوات الثلاث الأخيرة، ومنذ أن وصل لأول مرّة الى عضوية الكنيست، وبدأ خطابه المتطرف يطفو على السطح.

وكان هذا في جلسة الكنيست الصاخبة، التي أقر فيها القانون الذي “يجيز” لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال، سحب الهوية المقدسية من الفلسطينيين، الناشطين في التنظيمات الفلسطينية، أو منفذي عمليات المقاومة، وتصدى النواب العرب في “القائمة المشتركة” لهذا القانون.

وقال كيش في خطابه ردًا على النواب العرب، حسب ما ورد في شريط الفيديو، “انظروا إلى كل العرب في المنطقة، جميعهم يرغبون في أن يصبحوا مواطنين في دولة إسرائيل”؛ أضاف قائلاً، “على العرب -فلسطينو الداخل- أن يقولوا شكرًا كل صباح، كونهم تحت سلطة دولة إسرائيل…”. وتابع قائلاً، إن “العرب عليهم أن يقولوا إن إسرائيل أكبر خلال صلاتهم، عوضًا عن الله أكبر”.

وهنا تصدى له النواب العرب، وفي الحال طلب رئيس الجلسة شطب أقواله من مضبطة الجلسة، ثم زعم يوآف كيش أنه لم يكن يقصد التعدي على الدين.

يذكر أن الشائعات كثرت مؤخرا حول تطبيع السعودية مع الاحتلال الاسرائيلي، فماذا سيكون موقفها وهي تعتبر نفسها حامية الاسلام من هذه التصريحات.