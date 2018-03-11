الداخلية تحذر موظفي الدولة من “الدعاية الانتخابية”

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات البيان الاتي: “طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التعميم على جميع الموظفين التابعين لوزارة الداخلية والبلديات، وكذلك موظفي البلديات واتحادات البلديات، التقيد بمضمون الفقرتين الاولى والثانية من المادة 77 من قانون الانتخاب، التي تمنع استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لإقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية أو القيام بالدعاية الانتخابية، وتمنع موظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات ومن هم في حكمهم، من الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح أو لائحة، كما تمنع توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح أو لائحة أو ضدهما.

وطلب وزير الداخلية والبلديات عدم استعمال المقار التابعة للبلديات أو اتحادات البلديات، التي تعتبر من المرافق العامة، من اجل إقامة المهرجانات والاجتماعات واللقاءات والدعاية الانتخابية، تحت طائلة المساءلة وتطبيق الأحكام القانونية ذات الصلة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

