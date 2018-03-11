بالصور.. قتيلان على أوتوستراد “الدورة”

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٦:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠١٨/٣/١١ قتيلين إلى مستشفى بيروت الحكومي قضيا جراء تعرضهما لحادث صدم وقع على المسلك الشرقي لأوتوستراد الدورة. وقد تم نقل الجثّتين بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.





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