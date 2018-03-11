بالصور.. قتيلان على أوتوستراد “الدورة”

11 مارس, 2018 - 12:21 مساءً
بالصور.. قتيلان على أوتوستراد “الدورة”

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٦:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠١٨/٣/١١ قتيلين إلى مستشفى بيروت الحكومي قضيا جراء تعرضهما لحادث صدم وقع على المسلك الشرقي لأوتوستراد الدورة. وقد تم نقل الجثّتين بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

11 مارس, 2018

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