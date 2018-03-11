هل يصبح الاسد اقوى رئيس عربي؟

مع احتمال سقوط الغوطة الشرقية خلال ايام او اسابيع كحد اقصى، فان الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد قائد الجيش العربي السوري يكون قد قام بازالة كل بؤر التنظيمات التكفيرية والارهابية من كامل العاصمة السورية دمشق حيث يبقى حي جوبر الصغير ولكن يتم انهاؤه خلال يومين.

انما الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد سيكون مسيطرا من حدود درعا الى تقريبا 9 محافظات سورية بكاملها.

وبعدما مر الرئيس بشار الاسد بشبه انهيار للجيش العربي السوري عندما بدأ الانشقاق في الجيش السوري حتى وصل الى لجوء طيار سوري الى الاردن بطائرته، كذلك انشقّ عن الجيش العربي السوري الذي هو بقيادة الرئيس بشار الاسد اكثر من 65 الف ضابط وصف ضابط وجندي من الجيش السوري، فيما امتنع حوالى 80 الف ضابط وجندي ولكن بخاصة جنود عن الالتحاق بمراكزهم العسكرية.

وعلى مدى مساحة سوريا لم يكن لدى الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد الا 110 الاف جندي سوري يقاتلون على كافة مساحة سوريا البالغة 185 الف كلم دون احتساب احتلال تركيا لكيليكيا واسكندرون.

ثم حصلت بلبلة كبرى في الجيش السوري كــما ان المنظمات التكفيرية التي عبرت في حجم اكثـر مــن 220 الف مقـاتل تكفيـري عبر الحـدود الـتركية – السورية البالغ طولها 820 كلم عبروا الى سوريا بدعم سعودي – اماراتي – خليجي خاصة قطر، وبدعم اميركي واسرائيلي، وشنوا اكبر هجوم على نظام الرئيس بشار الاسد الذي اصبح يسيطر على 17 في المئة فقط من كامل الاراضي السورية فيما احتلت التنظيمات التكفيرية والجيش السوري الحر المنشق بقية المناطق وهي 83 في المئـة.

كاد النظام السوري ان يسقط، واول من سارع الى تلبية الجيش العربي السوري في القتال هو حزب الله، اذ ارسل وحدات النخبة القتالية وبدأ تحت عنوان حماية مقام السيدة زينب – عليها السلام – ثم ما لحق ان انتشر في سوريا مع الجيش العربي السوري. وخاض معارك عنيفة ادت الى استعادة معنويات الجيش العربي السوري وادت الى وقف زحف التكفيريين وتكبيدهم خسائر هامة. كذلك فان ايران دعمت النظام السوري بالعناصر وبالسلاح وبالمال، ودافعت عن نظام الرئيس بشار الاسد كيلا يسقط.

وبعد تدخل حزب الله وقوات ايرانية ادى ذلك الى وقف زحف التكفيريين كما ان الجيش السوري في دمشق استطاع السيطرة على العاصمة بعد معارك عديدة في محيطها. لكن الشوارع الرئيسية في العاصمة السورية دمشق بقيت تحت سلطة الجيش السوري واكثر من 80 في المئة من العاصمة السورية كانت تحت سيطرة الرئيس بشار الاسد.

وانتقل الرئيس السوري بشار الاسد قائد الجيش العربي السوري الى الهجوم، فانطلق من العاصمة دمشق نحو مدينة حمص حيث كانت اول معركة في حي الوعر في حمص، وقام الرئيس بشار الاسد شخصيا بزيارة حمص في المعارك واشرف على خوض الجيش العربي السوري المعركة ضد التكفيريين. وانتصر في حمص انتصارا مقبولا وجيدا وادى انتصار الجيش العربي السوري على القوى التكفيرية في حمص الى فتح طريق دمشق الساحل حيث الساحل السوري بطول 150 كلم يضم مدناً هامة مثل مدينة طرطوس ومدينة بانياس وبخاصة المدينة الكبرى اللاذقية، وعدد سكانه حوالى 3 ملايين.

لكن اليوم تتحدث معلومات عن ان عدد سكان الساحل السوري بكامله مع القرى باتجاه ريف حماه وصل الى 7 ملايين مواطن سوري لان هذه المنطقة آمنة ومسيطر عليها، وقد تم ضرب الخلايا الداعشية وجبهة النصرة في كامل الساحل السوري وسيطر الجيش السوري مع تنظيم قوة الدعم الوطني المؤلف في أكثريته من اهالي الساحل، وانهوا تفجير السيارات والخلايا الارهابية وارتاح ساحل سوريا كليا فنزح اليه اهالي حلب واهال من حمص واهال من حماه ومن مناطق عديدة فأصبح الساحل السوري مزدهرا جداً.

لكن المعارك الهامة بقيت من حدود دمشق وباتجاه النبك نحو محافظات كثيرة، كذلك المعارك حصلت في درعا حيث سيطرت الاحزاب التكفيرية على مدينة درعا وحتى على قرى ريفها وهي كثيرة.

وفي يوم مفاجىء ظهر على شاشة التلفزيون ان الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد هو في مدينة سوتشي حيث اقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقر قيادته في منطقة القوقاز على البحر الاسود، واجتمع الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعد 3 ايام توجهت حوالى 60 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي الى مطار حميمم وهو قاعدة عسكرية سورية، كما توجهت طائرات روسية ناقلة ضخمة تحمل جنودا بالآلاف، اضافة الى نقل ذخيرة للطائرات وقطع الغيار وقنابل وتمت اقامة جسر بين روسيا وقاعدة حميمم العسكرية السورية على شاطىء اللاذقية قرب مدينة جبلة.

وفي اليوم الرابع بدأ الطيران الروسي بقصف مراكز التنظيمات التكفيرية، وبعد مضي حوالى 60 يوما على قصف الطيران الروسي بعنف كبير وكثافة وصلت الى 4 الاف غارة في الشهر، اي اكثر من 130 غارة جوية يوميا، تم تدمير مراكز قيادات القوى التكفيرية وانتشارهم في الاراضي السورية وضرب آلياتهم وسياراتهم الرباعية وكل اماكن وجودهم حتى دمر الطيران الروسي القوة الضاربة للتنظيمات التكفيرية التي كانت السعودية وقطر ودولة الامارات تقوم بتمويلها وتسليحها بدعم اميركي على ان تمر عبر الحدود من تركيا الى سوريا.

لكن الرئيس الروسي بوتين كان حازما جداً، وأراد اغلاق معبر الحدود بين تركيا وسوريا الذي هو بطول 820 كلم ومنع مرور التكفيريين من دول اسلامية من كل انحاء العالم لقتال نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

بوتين وقراراته الحاسمة لمصلحة سوريا وفي هذه الاثناء، قامت طائرة تركية من طراز اف – 16 اميركية الصنع باسقاط طائرة سوخوي على الحدود التركية – السورية، لا بل فوق الاراضي السورية، فغضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جداً وأرسل فورا منظومات دفاع اس – 400 واس – 500 الى سوريا وكذلك اس – 300، وهي منظومات دفاع روسية حديثة جدا لا تخطىء هدفها وتصيب كل هدف جوي بنسبة 91 في المئة واذا قامت باطلاق صواريخ بكثافة فانها تؤمّن الغطاء الجوي 100 في المئة، ولا يصل صاروخ او طائرة الى مناطق وجود هذه المنظومات الدفاعية اس – 300 واس – 400 واس – 500.

وقام الرئيس الروسي بوتين بوضع 3 شروط:

1 – عدم تحليق الطائرات التركية قرب الحدود السورية، ووقف سماح تركيا للتكفيريين بالعبور الى سوريا من اراضي تركيا.

2 – اعتذار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رسمياً من روسيا.

3 – تسليم جثمان الطيار والطائرة التي سقطت من طراز سوخوي، كذلك مقاتل شيشاني مسلم تكفيري من دولة شيشان في روسيا الى الجيش الروسي، كي تجري محاكمته، لانه هو اطلق النار على الطيار الروسي الذي كان في صحة جيدة ويهبط بالمظلة، لكن المقاتل الشيشاني التكفيري قام باطلاق الرصاص عليه وهو يهبط حتى قتله.

رفضت تركيا الاعتذار، لكنها خضعت بعد شهرين، واعتذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في برقية الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اسقاط الطائرة الروسية من طراز سوخوي.

توقفت الطائرات التركية عن الاقتراب من الحدود الجوية مع سوريا، واصبح الطيران الروسي يسيطر على كامل المنطقة وكامل الحدود التركية – الروسية ويقصف اي آلية تعبر من تركيا نحو سوريا، فأدى ذلك الى شل حركة التكفيريين، لانه في نهاية الامر قام الطيران الروسي بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقصف كل آلية تنتقل من تركيا الى سوريا ومن سوريا الى تركيا. وهذا ادى الى شل كامل للتنظيمات التكفيرية وللجيش العربي السوري المنشق وخضعت تركيا الى هذا الامر، كما ان المقاتل الشيشاني الذي قتل الطيار الروسي سلمته تركيا الى روسيا وجرت محاكمة ميدانية عسكرية له وتم اعدامه خلال 48 ساعة.

واعطى الرئيس الروسي بوتين امرا بتعليق جثته والرصاص قد خرق كل صدره وجسمه في ساحة الشيشان كي يكون عبرة لاي مقاتل تكفيري آخر، وانتقاما لروح الطيار الروسي الذي قتله المقاتل الشيشاني التكفيري.

الاسد يملك جيشاً مقاتلاً من 120 ألف ادى التدخل الروسي الى قلب المقاييس كلها، واصبح الجيش السوري يتعزز تدريجيا وبدأت خطة روسية لتنظيم الجيش السوري من جديد، فتم انشاء فرق قليلة ولكنها كلها منظمة ومدعومة كذلك تم تنظيم سلاح الجو السوري مع تقديم طائرات ميغ – 29 الى سوريا واصبح الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد يملك جيشا من 120 الفاً لا يستطيعون حسم الحرب في سوريا لكن نواة الجيش السوري من 120 الفاً اصبحوا كلهم منظمين ومدربين ويعرفون القطع الذي يخدمون فيها والجبهات التي يقاتلون عليها. وانطلق الرئيس السوري بشار الاسد من جيش الـ 120 الف جندي الى اعادة تنظيم الجيش السوري ولكن تحت اشراف القيادة الروسية، التي ساهمت وساعدت في التنظيم وتأسيس الفرق العسكرية. كما ان الجيش السوري الذي امتنع الكثير من ضباطه وجنوده عن الالتحاق به وجلسوا في منازلهم عادوا والتحقوا بالجيش العربي السوري بقيادة الرئيس السوري بشار الاسد بعد ظهور الانتصارات التي يقوم بها الجيش السوري، بخاصة انه دخل الى المحافظات التي تخلف فيها ضباط وجنود سوريين عن الالتحاق بالجيش السوري، واصبح عدد الجيش السوري 200 الف جندي، والجيش الروسي 48 الفاً، وتقديرات قوة حزب الله ما بين 25 الى 30 الف، والقوة الايرانية حوالى 20 الفاً، وقوى تؤيد النظام جاءت من العراق والعالم بحجم 20 الفاً لكن المعركة الاساسية كانت الجيش العربي السوري، الطيران الروسي الجيش الروسي البري، القوة الايرانية والقوة الضاربة وهي حزب الله، وبدأ الرئيس بشار الاسد يحقق الانتصارات. الجيش الاميركي يحتل شمال سوريا لكنه لا يستطيع البقاء ومع ان الجيش الاميركي حاليا يحتل شمال سوريا الا انه لن يستطيع البقاء لسنوات، بل سيرحل، بينما وقّعت سوريا مع روسيا عقدا قدمت فيه سوريا الى الجيش الروسي اكبر قاعدة عسكرية بحرية له في مدينة طرطوس، وتتسع الى 32 بارجة اذ تم توسيع القاعدة العسكرية السورية سابقا واصبحت بموجب الاتفاق قاعدة عسكرية روسية لا يدخل اليها السوريون فتم توسيعها وقدمت الحكومة السورية عقارات واسعة جدا لبناء ابنية لحوالى 30 الف جندي روسي بحري يسكنون في الشقق في الابنية التي تم بناؤها في سهل طرطوس.

كذلك وقّعت سوريا مع روسيا على تسليمها القاعدة العسكرية السورية في حميمم قرب اللاذقية الى الجيش الروسي الذي قام بتحويلها الى احدى اكبر القواعد العسكرية الجوية في المنطقة ووضع فيها 150 طائرة من كل الانواع. اضافة الى عقارات تم بناء فيها تحت الارض مخازن ذخيرة لصواريخ وقنابل الطائرات، اضافة الى عقارات واسعة لبناء شقق للطيارين والمهندسين والفنيين وكذلك الى قوة حماية المطار ومؤلفة من 4 الاف جندي وضابط.

وهنا يجب الاشارة الى ان العقد بين سوريا وروسيا على بقاء القاعدتين الجوية والبحرية هو لمدة 49 سنة قابلة التجديد 25 سنة اضافية، وهكذا اصبحت سوريا من ناحية الساحل في حماية مطلقة، ومن ناحية الجو في حماية مطلقة باستثناء قيام الطيران الاسرائيلي المعادي بقصف بعض نقاط قرب مطار دمشق او في ريف حمص ويقول انه قصف قافلة لحزب الله. لكن في آخر مرة استعمل الجيش السوري صواريخ اس – 200، اي سام – 5 واطلق الصواريخ على طائرات اسرائيلية كانت تقوم بغارات على الاراضي السورية، فأسقط طائرة اسرائيلية وقعت في الجليل في فلسطين المحتلة وهبط طياروها بالمظلات، فيما واحد منهم كان وضعه خطرا. كذلك اصيبت طائرة اف – 15 بشظايا انفجار صاروخ قربها تم اطلاقها عليها، وهبطت اضطراريا في اقرب مطار في الجليل.

وكان الذي يزعج الرئيس السوري بشار الاسد ويعتبر ان الغوطة الشرقية قد تحولت الى بؤرة ارهاب فيها 35 الف مقاتل تكفيري على بُعد 9 كلم من العاصمة السورية امراً لا يطاق، فقرر ازالة الغوطة الشرقية. وها هو قد نجح وينجح وما هي الا مسألة وقت حتى يسيطر الجيش السوري على كامل الغوطة الشرقية. هل يصبح الرئيس الاسد اقوى رئيس عربي؟ ان الجيش السوري سيتم تزويده بأسلحة متطورة من روسيا، منها دبابات ت – 90 الحديثة جدا والتي تقصف بمدفع الدبابة وهي تسير بسرعة وبواسطة اشعة اللايزر وتحقق اصابات مباشرة في اهدافها، كما ان روسيا ستزوّد الجيش السوري بناقلات جند مدرعة قادرة على نقل كامل الجيش الروسي في حاملات وناقلات الجنود المدرعة. كما ان روسيا قدمت عشرات الاف الصواريخ من طراز كورنت – اس المضادة للمدرعات والدبابات.

ثم انتقلت روسيا الى تنظيم وتسليح سلاح الجو السوري، فقدمت اكثر من 30 طائرة ميغ – 24 مع اجراء تدريبات جديدة الى الطيارين السوريين كافة كي يقوموا بالقتال الجوي او الاهم قصف المراكز الارضية بدقة ضد التكفيريين. وبالفعل ارتفع مستوى سلاح الجو السوري بنسبة 80 في المئة، واصبح الطيارون السوريون يقاتلون ويقصفون مثل الطيارين من الجيش الروسي في دقة متناهية.

والسؤال المطروح : هل يكون الرئيس بشار الاسد اقوى رئيس عربي؟ مضى على الحرب في سوريا 7 سنوات، واستطاع الرئيس بشار الاسد الصمود، ثم الانتقال الى الدفاع، ثم الانتقال الى الهجوم ثم تحقيق انتصارات ميدانية على الارض. وتغير موقف تركيا السلبي تجاه سوريا ويمكن ان يكون هنالك تعاون سري بين تركيا وسوريا في شأن الاحزاب التكفيرية، لان تركيا اصابتها ويلات من عمليات داعش، بخاصة عملية قتل 122 شاباً وصبية في ملهى ليلي في قلب مدينة اسطنبول ليلة رأس السنة عام 2017. لا تفاوض مع المعارضة هكذا اصبح الرئيس السوري بشار الاسد يسيطر من جديد على سوريا، وأصبح من حيث الامر الواقع يرفض التفاوض مع المعارضة السورية التي يعتبرها لا تمثل شيئا، كما انه لن يقبل انتخابات نيابية ولا انتخابات رئاسية لانه هو المنتصر، وسيقول لماذا الان اجراء انتخابات، ولن اجري انتخابات الا في وقتها. والرئيس الاسد تنتهي ولايته سنة 2021 وسيترشح لولاية جديدة. كما ان الحرب والخراب والقتلى والفوضى التي حصلت في سوريا جعلت الشعب السوري يقول انه يفضّل بقاء الرئيس بشار الاسد وقيادته لسوريا 1000 مرة على هؤلاء التنظيمات التكفيرية والتدخل التركي والخليجي والاميركي وحتى الاسرائيلي في حرب على الاراضي السورية ادت الى دمار كامل، لذلك يحظى الرئيس بشار الاسد حاليا بشعبية كبيرة.

ثم ان سوريا بقيادة الرئيس بشار الاسد هي الحليف القوي والكبير لايران الدولة ذات الثقل الشعبي والمعنوي والديني وبخاصة العسكري، حيث ان شعبها عدده 88 مليوناً وجيشها عدده 3 ملايين مع الحرس الثوري ولديها تقدم في اطلاق الصواريخ وصل الى دقة صواريخ اوروبا، لان اهم علماء الصين هم الذين دربوا ايران على صناعة الصواريخ البالستية وكيفية اطلاقها واصابتها للهدف.

وسيكون الرئيس السوري بشار الاسد مدعوما من روسيا بقوة، اما بالنسبة الى تركيا فلا يحتاج الى شيء منها بل تركيا تحتاج الى سوريا لمنع عمليات كردية ارهابية ضد الجيش التركي على طول الحدود. كذلك تركيا تحتاج الى سوريا لمنع قيام دولة كردية في سوريا. كما ان الرئيس بشار الاسد هو حليف العراق والعراق هو اكبر داعم وحليف لسوريا، وبالتحديد للرئيس بشار الاسد. العراق مع سوريا والاسد وهنا يقف العراق في وجه السعودية وتوترت الاجواء على الحدود العراقية – السعودية نتيجة موقف العراق الداعم لسوريا وضد السعودية.

كما ان الجيش السوري والرئيس بشار الاسد بالتحديد، لديهما عقد اتفاق بوجود قاعدتين واحدة جوية وواحدة بحرية روسية لمدة 49 سنة انطلاقا من سنة 2017. وهذا يعني حلفاً استراتيجياً عسكرياً روسياً – سوري تمنع روسيا فيهما ضرب نظام الرئيس السوري بشار الاسد. السيسي يؤيد نظام الرئيس الاسد كما ان الرئيس المصري الفريق عبد الفتاح السيسي يؤيد نظام الرئيس بشار الاسد لان الرئيس بشار الاسد هو العدو الاول للاخوان المسلمين والاخوان المسلمين هم اكبر عدو للنظام المصري برئاسة الرئيس المصري السيسي، لذلك فمصر هي مع جيش سوريا ضد التكفيريين وضد الاخوان المسلمين رغم ان السعودية لا تريد ذلك لكن مصر لها مصلحة استراتيجية لضرب الاخوان المسلمين، وافضل حليف لمصر لضرب الاخوان المسلمين بقوة هو الجيش العربي السوري بقيادة الرئيس بشار الاسد. بينما الرئيس المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي لا يستطيع شن حرب على الاخوان المسلمين في كامل مصر مثلما يفعل الرئيس بشار الاسد رئيس سوريا.

وهنا تجدر الاشارة الى ان الاخوان المسلمين في سوريا مرتبطون بالاخوان المسلمين في مصر، وان الكثير من الاخوان المسلمين في مصر هربوا الى سوريا، ولذلك فهم يقعون في معارك ضد الجيش العربي السوري ويقوم الجيش السوري بابادتهم جماعات جماعات، وادى ذلك الى اضعاف الاخوان المسلمين في مصر، لان المخطط الاساسي كان ان يحموا الاخوان المسلمين مصر والاخوان المسلمين سوريا. وعندئذ يتم فرض النظام الاسلامي ومذهب الاخوان المسلمين في العالم العربي، لكن الفريق اول عبد الفتاح السيسي رئيس مصر قام بانقلاب وسجن الرئيس محمد مرسي رئيس الاخوان المسلمين وقام بحل حزب الاخوان المسلمين واعتبره حزباً ارهابياً.

اما بالنسبة الى الرئيس بشار الاسد فهو يقوم بتدميرهم تدميرا كاملا للاخوان المسلمين في سوريا.

الجزائر حليفة سوريا ثم ان الجزائر هي حليفة سوريا، والمغرب العربي بعيد عن الصراع السوري لكن ضمنا يؤيد سوريا، وليبيا في طليعة القوى التي تؤيد الرئيس بشار الاسد، رغم علاقة اللواء حفتر قائد الجيش في ليبيا مع السعودية، لكنه يفضل التعاطي مع الرئيس السوري بشار الاسد، بخاصة بعد القوة الضخمة التي ارسلتها روسيا الى سوريا والى قاعدتين حيث القاعدة الجوية فيها 150 طائرة حربية روسية مع 14 طائرة ضخمة تنقل دبابات وجنوداً وتقيم جسراً ما بين سوريا وروسيا وجسراً جوياً ما بين روسيا وسوريا. كما ان في سوريا قاعدة بحرية في طرطوس للجيش الروسي تضم 32 بارجة ومدمرة بحرية، وهذه القاعدة هي اكبر ضمانة لحماية الشاطىء السوري حتى ريف حماه وريف حمص. ثم ان روسيا نشرت منظومة صواريخ اس – 400 واس- 500 واس – 300 ولا تستطيع اي طائرة اختراق المجال الجوي السوري الا بصعوبة بالغة. وقد يستطيع صاروخ من اصل 10 صواريخ او صاروخين الوصول الى اهدافها، الا ان شبكة الدفاع الروسية ستمنع وصول الطائرات التي تريد قصف سوريا او الصواريخ المنطلقة نحو سوريا من الوصول بل تدمرها. لبنان يؤيد الاسد رغم الخلاف مع الحريري ثم هنالك لبنان الذي يؤيد نظام الرئيس السوري بشار الاسد رغم الخلاف بين الرئيس سعد الحريري وسوريا، لكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري يعتبران حكم الرئيس بشار الاسد هو النظام الشرعي وهنالك تعاون عسكري امني بين الجيش اللبناني والجيش السوري.

أما سوريا فهي مع وحدة اللبنانيين وهذه هي قوتهم، فسوريا استقبلت 700 ألف نازح في حرب تموز، فيما استقبل اللبنانيون مليون و500 ألف نازح سوري ياخذون حقوقهم ويتعلم التلامذة السوريون كاللبنانيين ولكن الاهم حلف المقاومة والممانعة بين الرئيس بشار الاسد والمقاومة وهما القوة الكبرى في وجه العدو الاسرائيلي، وقد بقي الجيش السوري صامداً وقوياً وشجاعاً في محاربة الارهابيين لكن اوروبا واميركا وحتى روسيا تمنع حصول الجيش السوري على منصات صواريخ جو – ارض، ولولا ذلك لكان الجيش السوري قادراً على الانتصار على اسرائيل، لكن طالما المقاومة تملك الصواريخ ومنتشرة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة فهي تملك اكبر قوة ردع للعدو الاسرائيلي، لان الولايات المتحدة وغيرها تمنع على الجيش اللبناني امتلاك اسلحة متطورة وسلاح دفاع جوي، لكن في ظل امتلاك المقاومة لمئة الف صاروخ سيجعل الاسرائيلي يفكر الف مرة قبل الاعتداء على لبنان، وفي حال حصل العدوان فان الجيش اللبناني سيقاتل جنباً الى جنب مع المقاومة في كل القرى، وسيدافع عن تراب لبنان والجنوب كما وقف هو والمقاومة في حرب تموز عام 2006. والكويت اما بالنسبة الى الكويت، فمنذ ان اشترك الجيش السوري في ارسال 30 الف جندي وقتاله ضد جيش صدام حسين الذي احتل الكويت، فقد قرر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح التعاون كليا مع سوريا وعدم نسيان الجميل الذي قام به الرئيس السوري بشار الاسد عبر ارسال 30 الف جندي سوري لتحرير الكويت مع الجيش الاميركي.

ومن هنا الكويت تقف الى جانب الرئيس بشار الاسد، وفي القمة العربية في الكويت وضعت السعودية ودول الخليج علم المعارضة السورية قبالة المقعد السوري في القمة حيث المقعد السوري كان فارغا، لان سوريا تم تجميد عضويتها في الجامعة العربية، فقام امير الكويت من مكانه وأزاح العلم، علم المعارضة السورية واعطاه لمرافقه كي يرميه، وطلب علم الدولة السورية، اي علم نظام الرئيس بشار الاسد فتم المجيء بالعلم ووضعه على الطاولة، واحتجت السعودية وقطر والامارات والبحرين على ذلك. لكن امير الكويت قال لن تنعقد القمة العربية اذا طالبتم بوضع علم المعارضة، ولا اريد ترك المقعد فارغاً دون علم والعلم هو العلم السوري الشرعي منذ 70 سنة. لماذا الرئيس الاسد سيكون اقوى رئيس عربي؟ 1 – ان الرئيس السوري بشار الاسد اجتاز اكبر «قطوع» وحرب ومشكلة دامت 7 سنوات واستطاع الصمود والانتصار.

2 – يحضّر الرئيس الاسد، وقد بدأ فعليا، لتنظيم الجيش السوري من 400 الف جندي، مع تقديم روسيا 1000 دبابة من احدث دبابات روسيا هي ت – 90، اضافة الى الاف ناقلات الجنود المدرعة والاف المدافع والاف قاذفات صواريخ الكاتيوشيا، كذلك سوف تزوّد روسيا سوريا بمنظومة اس – 200 رغم انها ليست قوية لكن استطاعت هذه المنظومة اسقاط طائرة اسرائيلية وشبه اسقاط الطائرة الثانية.

وستقدم روسيا 50 الف صاروخ سام – 5 على قاعدة منظومة الدفاع اس – 200 كي تحمي سوريا اجواءها.

اما بالنسبة الى المخابرات السورية فكلها منتشرة في سوريا وعلى كامل الاراضي وهي بإمرة الرئيس السوري بشار الاسد وعدد عناصر المخابرات السورية هو 75 الف ضابط وجندي، كلهم ولاؤهم للرئيس بشار الاسد.

وبالنسبة الى سلاح الجو قدمت روسيا 40 طائرة ميغ – 29 مع تدريب دقيق وكامل للطيارين على الميغ 29، اضافة الى تدريب بقية الطيارين السوريين في روسيا لمدة 6 اشهر وعلى دفعات حتى اصبح الطيران السوري من اقوى اسلحة الجو والطيارون السوريون من مهرة وامهر الطيارين في المنطقة.

كذلك فان سلاح الجو السوري والقوى البرية والمدرعة والمدفعية والدبابات اصبحت تشكل اكبر جيش لديه خبرة في القتال لان القتال دام 7 سنوات متكاملة هذا اذا توقفت الحرب الان.

تركيا ستقرر مع الوقت فتح علاقات مع سوريا ويزول الخلاف التركي – السوري ولكن ليس بسرعة، لكن تركيا لم تعد دولة معادية لسوريا بل اصبحت دولة في هدنة مع سوريا.

نقول ان الرئيس السوري بشار الاسد سيصبح اقوى رئيس عربي لانه سيخرج من الحرب دون ديون خارجية، وليس مثل لبنان الذي عليه ديون 87 مليار دولار في نهاية سنة 2018. كذلك لدى سوريا احتياط نقدي باليورو هو حجم 22 مليار يورو، كما لدى سوريا احتياط ذهب بكميات ضخمة لم تصرّح سوريا ولا مرة عن حجم قيمة الذهب الذي تملكه، لكنه يفوق الـ 150 مليار دولار على الاقل، ويمكن ان يصل الى 300 مليار دولار. لكن الرئيس بشار الاسد لن يصرف من احتياط اليورو ولا الذهب بل من خلال تعاون ايراني – تركي – روسي وهي الدول الثلاث على حدود الاتفاق والجغرافيا مع سوريا ستقوم باعمار سوريا مقابل ان شركة الغاز الروسية التي ستسحب الغاز مقابل شاطىء اللاذقية بكميات ضخمة ستأخذ كمية من الغاز يوميا لتدفع الى تركيا وايران بدل اعمار سوريا ويمتد هذا الامر على 15 سنة.

ويملك الرئيس السوري بشار الاسد اقوى جهاز طيران حاليا بعد الخبرة التي حصل عليها، وعلى الصعيد الشعبي كان الشعب قد قام بثورة ضد الرئيس السوري بشار الاسد منذ 7 سنوات، ولكن بعد انتشار التكفيريين والاحزاب الاسلامية المتشددة عاد الشعب السوري يفضّل الرئيس الاسد ويؤيده لانه رأى من التنظيمات التكفيرية من ذبح وحرق واغتصاب وسرقة منازل امورا جعلته يكره التنظيمات التكفيرية ويؤيد الرئيس بشار الاسد.

وهكذا اصبحت شعبية الرئيس بشار الاسد لدى الشعب السوري كبيرة ومحترمة جدا، ويريد عودة سوريا الى الامان كما كانت والاستقرار ولو ان الاصلاحات الديموقراطية الكاملة لن تحصل. نعتقد ان الحرب انتهت ان سوريا تخرج من حرب 7 سنوات ونعتقد ان الحرب انتهت، لكن من يدري انما نقول اليوم ان الرئيس بشار الاسد من خلال تنظيمه لجيش 400 الف جندي مع سلاح جو متمرس ولديه خبرة قتالية كبيرة في القصف مع نخبة من جنود قاتلوا 7 سنوات وعددهم يزيد عن 140 الفاً يمكن اعتبارهم جميعا من مغاوير الجيوش العالمية، واكتسبوا خبرة قتال في 7 سنوات لا حدود لها، كما ان الاردن على علاقة ممتازة مع سوريا والعراق حليف للرئيس بشار الاسد، وكذلك سوريا ستنتج مليون برميل نفط في كامل اراضيها، اما بالنسبة الى الزراعة، فالسهول الواسعة من سهل الغاب الى سهل محافظة الحسكة فانه يستطيع اعطاء سوريا حاجات من الخضر والفواكه والزراعة ما يجعلها تنافس تركيا التي تصدّر 200 مليار دولار خضراوات وفواكه وزراعة الى روسيا، ويكون في امكان سوريا تصدير حوالى 40 مليار دولار على الاقل من زراعة سوريا الى روسيا.

كذلك تحتفظ سوريا باحتياط عملة ضخمة وباحتياط ذهب ضخم جدا، ولم تفعل كما فعل لبنان بتثبيت ليرته على سعر معين، بل تركت الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار من 50 ليرة سورية للدولار الى 500 ليرة سورية للدولار، اي ان الليرة السورية خسرت 10 مرات قيمتها. لكن الرئيس بشار الاسد رفض الاستدانة من دول من الخارج وفي المستقبل لن يقوم بالاستدانة من الخارج، بل يرى ان هنالك فئة من حوالى 10 في المئة من الشعب السوري لديهم طاقات مالية ضخمة تستطيع اعادة اعمار سوريا كما ان الشركات الايرانية والتركية والروسية راغبة في التزام اعادة اعمار سوريا اعمارا كاملا مقابل ان تدفع سوريا لهم يوميا 100 الف متر مكعب من الغاز عبر دفعات عديدة لتسديد قيمة تسليح الجيش السوري كليا، اعادة اعمار سوريا فتح اوتوسترادات جديدة، اعمار الابنية والمدن المهدّمة، وذلك على مدى 15 سنة.

ويعتبر الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد ان اكبر انجاز هو ان سوريا ليس عليها دولار واحد ديون خارجية. ولن يكون الرئيس الاسد بعد الان محتاجا للسعودية بل ان السعودية سيكون لديها مشاكل مع شيعة القطيف ومن يقول ان المخابرات السورية لن تقوم بتحريك الشيعة في السعودية ضد النظام الملكي، ومن يقول ان المخابرات السورية لن تحرك الشيعة في دولة الامارات ومن يقول ان سوريا لن تقوم بتحريك الشيعة في البحرين، ولدى جهاز المخابرات السوري حوالى 60 الف مواطن يعملون خصيصا في هذا المجال وينتشرون من حدود شيعة باكستان الى شيعة اوزباكستان على حدود روسيا، وستجعل الخليج لا يعيش استقرارا داخليا، بل سيضطر الخليج الى الحاجة الى سوريا لان حلف ايران – حزب الله – سوريا لن يترك دول الخليج مرتاحين بل سيثير المشاكل والخلافات بين شيعة الخليج والسنّة فيها.

اما بالنسبة الى مصر فسيقيم علاقة قوية ممتازة، ومع العراق وحدة جيش كاملة، ودعم من 13 مليون مواطن شيعي في العراق هذا على الاقل، لكن لا ننسى ان 6 ملايين من عشائر العراق السنيّة لجأت الى سوريا يوم احتلت اميركا العراق سنة 2003، وقامت سوريا باستضافة العشائر العربية السنية وهي حتى الان تقوم بتزويدهم بالمال وبالسلاح وتفتح الحدود لهم دون تأشيرات ودون معابر ومع الكويت العلاقة ممتازة. سوريا تعتبر اميركا عدواً ولا تريد علاقة معها اما بالنسبة الى اميركا فسوريا تعتبر اميركا عدواً لها ولا تريد علاقة معها، وهي تقول ان كل من تحالف مع اميركا خسر، وبالنسبة الى اوروبا فان المخابرات الاوروبية تحتاج المخابرات السورية لكشف 8900 اوروبي من اصل اسلامي عربي هم في تنظيم داعش ويعودون الى اوروبا وهم خلايا نائمة سيقومون بعمليات ارهابية وتفجير في اوروبا وفي بريطانيا، ولذلك فالمخابرات الاوروبية والبريطانية تقوم بالتنسيق سرا مع سوريا لكن سوريا لا تعطيها المعلومات قبل ان تعود اوروبا الى اقامة افضل علاقة مع سوريا والا فسوريا لن تعطي اسماء جماعة داعش والتكفيريين الذين هم في سوريا وعددهم يصل الى 10 الاف، وهم تحت سيطرة ومراقبة المخابرات السورية او في سجونها. وعند اللزوم سوف تطلق سوريا سراحهم فيسافرون من تركيا الى اوروبا وليس عليهم اي مأخذ او قرار تحقيق.

لكل هذه الاسباب، سيكون الرئيس السوري بشار الاسد اقوى رئيس عربي لانه رفع راية المقاومة، وخاض معركة الممانعة ضد العدو الاسرائيلي، وقام بتزويد حزب الله والمقاومة بالصواريخ من طراز كورنت ضد الدبابات وكامل الاسلحة، كما ان سوريا كانت ممراً لاكثر من 150 الف صاروخ الى لبنان للمقاومة والى اراضي سوريا وايضا للمقاومة حتى اذا حصلت حرب فان الصواريخ ستنطلق من سوريا ولبنان وحتى من غزة على كامل الاراضي الاسرائيلية، اي الكيان الصهيوني.

اليوم يقف الرئيس السوري بشار الاسد قائد ممانعة، قائد مقاومة، ولكن شهداء كثيرين سقطوا من الشعب السوري ومن خصوم النظام وهم مواطنون سوريون، لكن الحروب هي الحروب، وفي قتال الدول يموت الناس، ويستشهدون والمهم النهوض من جديد، فأكبر عبرة في التاريخ ان اليابان التي اصيبت بقنبلتين نوويتين وتم تدميرها من قبل الجيش الاميركي هي رابع دولة اليوم في العالم من حيث القوة الاقتصادية والصناعية والزراعية والاختراعات الالكترونية، اضافة الى السماح لها منذ 7 سنوات ببناء جيش فاقامت جيشا من مليون و600 الف جندي مع 1200 طائرة و400 سفينة بحرية ومع غواصات اضافة الى اهم جيش مدرب بريا في القتال، كذلك مع اختراع صواريخ بعيدة المدى، انما اليابان لا تريد اي حديث في هذا المجال لانها لا تريد التوتر مع الصين.

كما ان المانيا التي دمرتها اميركا وفرنسا وبريطانيا وروسيا بعد دخول جيوشها اليها واختفاء هتلر واحتلالهم برلين عاصمة المانيا، وقصفها لمدة 4 اشهر بقنابل النابال المحرقة تصنف اليوم المانيا خامس دولة في العالم، من حيث القوة الاقتصادية والصناعية والاختراعات والزراعة وحتى ان الجيش الالماني الذي لا يجري الحديث عنه هو من اقوى الجيوش نوعيا، اي ان الجندي الالماني مدرب في شكل باهر على القتال. ثم هنالك ناحية لا يجب نسيانها وهي ان المخابرات الالمانية، وفق ما يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي اقوى جهاز مخابرات في العالم لانه خدم في المخابرات الالمانية – الروسية في المانيا الشرقية لمدة 12 سنة ويقول ان تجربتي تجعلني اعلم تماما ان اقوى مخابرات في العالم واقوى من مخابرات اميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا واسرائيل والصين هي المخابرات الالمانية، دون ان يشرح الرئيس الروسي بوتين السبب.

واذا كان هنالك من اختراع جديد على صعيد توليد الطاقة الكهربائية او الاختراعات الالكترونية او اختراعات آخر انواع اسلحة اللايزر او اخر اختراعات الالات الطبية لمعالجة المرضى او اخر اختراعات في شأن كيفية تحسين الزراعة وزيادة المحصول 3 مرات في السنة فذلك يحصل في المانيا، والمانيا كانت مدمرة كليا وشعبها تائه بعد الحرب الذي ادخله هتلر فيها من حرب ضد كل اوروبا ثم حرب ضد اميركا ثم شن حرب ضد روسيا، اي على كل انحاء العالم، وصولا الى اليونان ومع ذلك نهض الشعب الالماني بقوة. سوريا تحتاج الى اصلاحات سوريا تحتاج الى اصلاحات وحرية لشعبها لان الشعب السوري يجب ن يثق بحكمه، والشعب السوري مبدع وخلاق وقادر على العطاء في الزراعة والصناعة والشعر والثقافة وكل انواع العمل وهو ناجح في التجارة ورجال الاعمال من اصل سوري في العالم هم من اهم الشخصيات كما ان الشعب السوري شعب بطل بطاقاته، لذلك يجب اعطاؤه الحرية وجعله يتنفس كانسان، بخاصة بعد التفافه الان حول الرئيس بشار الاسد وقيام كرهه وحقده على التنظيمات التكفيرية. وعندئذ سينهض الشعب السوري بسوريا لتكون منارة الشرق ولكي يعود مجد دمشق التي هي اقدم عاصمة في العالم منذ 5700 سنة لتكون دمشق عاصمة العالم من خلال ابداع وخلق الشعب السوري على قاعدة اساسية وان تكون لديه حرية التعبير ضمن القوانين، والفرق كبير بين الحرية واعطاء رأي اخر وبين المؤامرة فليس كل من ينتقد هو متآمراً وليس كل من يعطي رأيه من الشعب السوري هو متآمراً او عميلاً، بل له الحق في اعطاء رأيه ضمن القوانين.

على كل هذه الاسس، واذا حصلت الفقرة الاخيرة سيكون الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد اقوى رئيس عربي في الـ 10 سنوات المقبلة.