7 ايام دون اي خبر عن العميد سهيل الحسن الملقّب بـ “النمر”

منذ اندلاع معركة الغوطة الشرقية كان قائد القوة الكبرى التي ستقتحم الغوطة الشرقية هو العميد سهيل الحسن الملقّب بـ “النمر” وكان يتواجد بين وحداته والضباط والقيادة على جبهة القتال، لكن مضى اسبوع كامل لم يتم فيه ذكر اي خبر عن العميد سهيل الحسن الملقّب بـ “النمر”.

وكان في العادة تذكر المواقع الموالية للحكومة الاعمال الحربية التي يقوم بها العميد سهيل الحسن في اعمال عسكرية باهرة في القتال.

ويقول مرجع عسكري انه منذ اسبوع كان العميد سهيل الحسن يهاجم في منطقة شرقي حرزتا المدينة الاستراتيجية على طرف الغوطة الشرقية، لكنه لا يعرف اكثر من ذلك.

وبدأ انشغال البال لدى كثيرين من الضباط والقيادات الذين لم يسمعوا خبرا عن العميد سهيل الحسن الملقّب بـ “النمر” نظرا الى صيته الذائع ونظرا لقيامه بأقوى المعارك والاقتحامات ونظرا الى انه لمع في كل جبهات القتال.

والمعركة الاساسية التي قرر خوضها وكلفه الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد بالاشتراك فيها وخوض المعركة للانتهاء من بؤرة الارهاب في الغوطة الشرقية له دور كبير في هذه العملية العميد سهيل الحسن الملقّب بـ “النمر”، لكن الغريب انه لم يعد احد يذكره في كل العمليات الحربية الجارية، فإما انه انضباط عسكري واصول عسكري عدم ذكر اسم ضابط واختيارهم بين الضباط، او ان العميد سهيل الحسن مصاب بجروح اثناء المعارك التي يديرها، لكن لا شيء معروف.

ويمكن ان يكون العميد سهيل الحسن منشغلا في القتال خاصة في شرق حرزتا المنطقة الخطرة والاستراتيجية وحيث يتواجد فيلق الرحمن وكان العميد سهيل الحسن الملقّب بـ “النمر” قد توعد الارهابيين بدرس لن ينسوه في معركة الغوطة الشرقية، وهو يقود قوة من 1300 جندي وصف ضابط وضابط من نخبة الجيش السوري في الاقتحامات والاعمال الباهرة الحربية.