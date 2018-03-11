عملية المفاوضات مع مسلحي الغوطة تحرز تقدماً

أعلن مركز المصالحة الروسي عن تقدم عملية المفاوضات مع المسلحين حول إخراج المدنيين من الغوطة الشرقية، وأن جزءا من الفصائل يبحث إمكانية إخراج عشرات المدنيين مقابل خروجهم مع عائلاتهم.

وقال الناطق باسم مركز المصالحة، اللواء فلاديمير زولوتوخين، اليوم الأحد، إن “مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة، والعسكريين السوريين يواصلون المفاوضات مع أعضاء الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية حول إخراج المدنيين من المنطقة​​​. ويبحث المسلحون إمكانية إخراج عشرات السكان مقابل إمكانية مغادرة المنطقة مع عائلاتهم مع ضمانات أمنية”.

وكان عشرات المدنيين قد خرجوا من الغوطة الشرقية الجمعة الماضي، فيما قرر 13 مسلحا تابعا لـ”جبهة النصرة الإرهابية” المتواجدة في الغوطة الشرقية الخروج مع عائلاتهم عبر معبر مخيم الوافدين إلى إدلب.

هذا ويواصل الجيش السوري تقدمه في الغوطة الشرقية، وقد تمكن من استعادة السيطرة على عدة مناطق وبلدات.