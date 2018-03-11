سالم زهران: لهذا السبب قررت عدم خوض الانتخابات

أكد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران أن الإنتخابات في لبنان تخضع للعناصر الإقليمية والمحلية فلا يخفى على أحد أن الرئيس الحريري كان في أزمة مع السعودية ومن المعروف أن المملكة العربية السعودية لديها سياسة لم تتغير لمدة عشر سنوات وهي محاصرة حزب الله.

وقال زهران خلال مقابلة عبر قناة الميادين “زار الحريري دولة الرئيس نبيه بري، وسمعت ذلك عن لسان الرئيس بري شخصياً، حيث قال الحريري “أنا لا أستطيع أن أدخل الى طرابلس وأخوض الإنتخاب هناك وداعش هي المقترع الاكبر “.

ولفت زهران الى أن “التمديد قد أُلبس للرئيس بري بينما من أراد التمديد هو الحريري “.

وعن عزوف السنيورة قال زهران “الحريري أهدى السنيورة هدية “ملغومة” على طريقة هدايا السنافر، بطلبه منه الترشّح في صيدا، حيث لا أمل لديه بالنجاح ما دفع بالسنيورة للعزوف خوفا من أن “تنفجر” به”.

وعن الإنتخابات قال زهران “مرشحا فريقنا السياسي اي حزب الله وحركة أمل أمين شري ومحمد خواجة سوف يفوزون بالتأكيد ، والإنتخابات هي حرب ناعمة على المقاومة وقد عبر الجبير عن غضبه من هذه الإنتخابات وهذا القانون الذي لا يمكن أن يحاصر أحد

وعن التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله في الإنتخابات قال “حصل اجتماعين بين مسؤول من حزب الله والوزير جبران باسيل وعن لسان الأمين العام لحزب الله قيل في الإجتماع للوزير باسيل “اعلموا اذا كنا ضد بعضنا البعض في 15 دائرة كيف سنبرر ذلك للجمهور فاتفقوا على أن يكون التحالف في دائرتين على الأقل”

أضاف ” استطاع الحريري أن يقنع الولايات المتحدة أن عدم وجوده في الحكومة يريح حزب الله وذلك بعد أن اختطف وأنبت اميركا السبهان بالذات على مبدأ أن رئيس الجمهورية ميشال عون وحز الله حاضرون على أن يملؤا هذا الفراغ في الحكومة ليصبح بالتالي وجود الحريري في الحكومة لا يقتصر فقط على المصلحة الشخصية بل المصلحة الأميركية أيضاً”.

بعكس الكثيرين أنا لم أطلب بل تم ترشيحي ونحن لدينا امكانية للفوز بـ 3 مقاعد في بيروت وأنا أقولها على الهواء، الحبشي قال وجود هذا الشخص سيأكل من صحني فبقي إما مقعد حركة أمل أو حزب الله لذلك قررت عدم خوض الإنتخابات “.

وعن ملف الكهرباء قال زهران “حركة أمل ليست الوحيدة التي يعلو صوتها ضد الفساد في الكهرباء بل كل اللبنانيين ضد البواخر، الشيخ نعيم قاسم صرح أن حزب الله ضد البواخر وكذلك القوات ولم نرَ التيار الوطني يصدر أي بيان هجومي بحقهم ما يعني أنها ” مش رمانة قلوب مليانة” بالتالي سمير ضومط، سعد الحريري والتيار الوطني الحر هم فقط من يريدون البواخر في لبنان