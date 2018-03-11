اعتصام أمام سجن رومية

ينفذ أهالي الموقوفين الإسلاميين اعتصاما أمام سجن رومية، للمطالبة بالعفو الشامل عن أبنائهم.

وتحدث بإسم المعتصمين الشيخ أحمد الشمالي، فاعتبر “أن هناك 1200 سجين متهمون زورا بالإرهاب، وهم ضحية التجاذبات السياسية كسجناء طرابلس، وهناك أكثر من 400 سجين تهمتهم أنهم تواصلوا مع اناس في سوريا وذهبوا للقتال هناك”.

وأعلن أنهم “يطالبون بالإفراج عمن اعتدوا على الجيش اللبناني لأنهم وقعوا في مؤامرة. نحن نطالب بخروج الابرياء الذين فبركت لهم ملفات ووقعت عليهم مؤامرات”، مؤكدا “أنه بالصوت والصورة سرايا المقاومة أطلقت الرصاصة الاولى على الجيش اللبناني وعلى ابنائنا”.

وأضاف: “إذا تم العفو عن جماعة لحد وعن تجار المخدرات ولم يعف عن أولادنا فنحن لا نريد العفو، مطلبنا العدالة، ولكن لم العدالة؟ ولم يؤخذ بالاخبارات طالبنا بالعفو الشامل عن كل السجناء الاسلاميين”.