70 في المئة من الناس يحبون الأخبار الكاذبة

نشرت مجلة “ساينس” العلمية، تقريرا عن سرعة انتشار الأخبار الكاذبة بوسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الحقيقية، وتناول التقرير نحو 126 ألف موضوع على تويتر من 2006 إلى 2017. وأعاد ثلاثة ملايين شخص تغريد القصص الإخبارية غير الصحيحة أكثر من 4.5 ملايين مرة.

وكتب التقرير الذي أعده باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الأخبار الكاذبة تحظى بفرصة الانتشار بنسبة 70 في المئة أكثر من الأخبار الحقيقية. وتستغرق الأخبار الصحيحة مدة أطول بست مرات للوصول إلى 1500 شخص مقارنة مع القصص الكاذبة للوصول إلى العدد نفسه.

وقال الباحثون إن القصص الكاذبة تنتشر أسرع على أساس “فرضية الطرافة” التي تفترض أن الناس يشاركون هذه الأخبار لأنها تثير الاستغراب أكثر من الأخبار الحقيقية.

وقال التقرير إن الأخبار الكاذبة تحفز على الرد والتعبير عن الدهشة والخوف أو القرف أو الفكاهة والضحك، أما الحقيقية فإنها تجلب مشاعر الحزن والترقب والفرح.