بعد طول انتظار.. الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل

بعد طول انتظار وترقّب, أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري عناوين ومضامين انتخابية التي سترتسم على ضوئها خطوط عريضة على أرضية الاستحقاق وتحالفاته المرتقبة, وذلك خلال حفل اطلاق أسماء مرشحي تيار المستقبل.

ومن البيال, أكد الحريري “اننا سنعلن اليوم أسماء مرشحي “​تيار المستقبل​” في كل المناطق للإنتخابات النيابية المقبلة، شاكراً كل النواب أعضاء كتلة المستقبل الذين لن يترشحوا على عملهم ومسيرتهم في البرلمان والكتلة والمجال السياسي معنا”.

ورأى أنه “من يحب سعد الحريري ينتخب لوائح “المستقبل” أينما كان في كل لبنان وليعمل من صوته يوم الإنتخاب “خرزة زرقاء” لتحمي لبنان”.



وأشار الحريري الى أن “المرشحين سيكونون يدا واحدة في الحملة الانتخابية وبعدها وسيعملون على تمثيل تيار المستقبل وقواعده ومشروعه للبنان أفضل”. وعن المشروع الانتخابي, أوضح أن “مشروعنا قائم على حماية الأمن الاجتماعي والعملة الوطنية والنهوض بالاقتصاد لإيجاد فرص العمل”, مشيراً الى أن “هذا الإعلان ليس اعلانا للوائح فاللوائح ستُعلَن لاحقا في كل دائرة انما هذا إعلان لمرشحي المستقبل”. وشدد على أنه “لدينا مشروع نعمل له في كل يوم قائم على حماية البلد والأمن الاجتماعي والعملة الوطنية والنهوض بالإقتصاد، وذاهبون به بدءا من الاسبوع الحالي على مؤتمرات دولية للنهوض بالاقتصاد”. وفي الختام, أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري اسماء مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية المقبلة في 6 ايار, وهم التالي: مرشحو تيار المستقبل عن دائرة صيدا – جزين:

– بهية الحريري

– حسن شمس الدين مرشحو تيار المستقبل عن دائرة الشوف-عاليه :

– محمد الحجار

– غطاس خوري مرشحو تيار المستقبل عن دائرة البقاع الغربي-راشيا:

– محمد القرعاوي

– امين وهبي

– زياد القادري مرشحو تيار المستقبل عن دائرة زحلة:

– عاصم عراجي

– نزار دلول مرشحو تيار المستقبل عن دائرة بعلبك الهرمل:

– حسين صلح

– بكر الحجيري مرشحو تيار المستقبل عن دائرة عكار:

– طارق المرعبي

– محمد سليمان

– وليد البعريني

– هادي حبيش

– خضر حبيب

– جان موسى مرشحو تيار المستقبل عن دائرة طرابلس المنية الضنية:

– محمد كبارة

– سمير الجسر

– ديما جمالي

– نعمة محفوض

– ليلى شحود

– شادي نشابة

– وليد صوالحي

– جورج بكاسيني

– قاسم عبد العزيز

– سامي فتفت

– عثمان علم الدين مرشحو تيار المستقبل عن دائرة بيروت الثانية: – سعد الحريري

– تمام سلام

– نهاد المشنوق

– رلى الطبش جارودي

– غازي يوسف

– ربيع حسونة

– باسم الشاب

– نزيه نجم

– زاهر وليد عيدو

– العميد علي الشاعر