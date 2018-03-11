هاشتاغ #نحنا_الخرزة_الزرقا يجتاح توتير !!

11 مارس, 2018 - 8:06 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
هاشتاغ #نحنا_الخرزة_الزرقا يجتاح توتير !!

بعد نشر رئيس الحكومة سعد الحريري على حسابه الخاص عبر توتير عبارة #نحنا_الخرزة_الزرقا وهي العبارة الرسمية التي تبناها تيار المستقبل لحملته الإنتخابية,

إنهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي السلبية و الإيجابية .. وقد رصد إليكم الحدث نيوز بعض هذه التعليقات

 

11 مارس, 2018

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