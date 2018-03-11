هاشتاغ #نحنا_الخرزة_الزرقا يجتاح توتير !!

بعد نشر رئيس الحكومة سعد الحريري على حسابه الخاص عبر توتير عبارة #نحنا_الخرزة_الزرقا وهي العبارة الرسمية التي تبناها تيار المستقبل لحملته الإنتخابية,
من يحب سعد لينتخب لوائح المستقبل أين ما كانت، في كل الدوائر! يجعل من صوته، يوم الانتخاب، #نحنا_الخرزة_الزرقا التي تحمي لبنان
— Saad Hariri (@saadhariri) March 11, 2018
إنهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي السلبية و الإيجابية .. وقد رصد إليكم الحدث نيوز بعض هذه التعليقات
الشخسعد لفكّ المسحور و جلب الحبيب و ايفاء النذور…سرّه باتع😂😂😂😂 #نحنا_الخرزة_الزرقا
— zeinab (@tmr2595) March 11, 2018
مقهى الشيخ سعد😂
#نحنا_الخرزة_الزرقا pic.twitter.com/5Oh4zY1WrJ
— Fatima S Moussawi (@FatimaMoussawi0) March 11, 2018
دكان صالح: لدينا خرز ازرق👁️👁️👁️ لرد العين….😂😂🤣🤣#نحنا_الخرزة_الزرقا pic.twitter.com/92mvEac9HH
— damas_kino (@damas_kino) March 11, 2018
ولي زهرة انتي بهالمخ الي عليكي حرام تكوني مرا 😂😂😂#نحنا_الخرزة_الزرقا pic.twitter.com/qPXeZS3ZLA
— الكابتن (@captain_hassane) March 11, 2018