هاشتاغ #نحنا_الخرزة_الزرقا يجتاح توتير !!

بعد نشر رئيس الحكومة سعد الحريري على حسابه الخاص عبر توتير عبارة #نحنا_الخرزة_الزرقا وهي العبارة الرسمية التي تبناها تيار المستقبل لحملته الإنتخابية,

من يحب سعد لينتخب لوائح المستقبل أين ما كانت، في كل الدوائر! يجعل من صوته، يوم الانتخاب، #نحنا_الخرزة_الزرقا التي تحمي لبنان — Saad Hariri (@saadhariri) March 11, 2018

إنهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي السلبية و الإيجابية .. وقد رصد إليكم الحدث نيوز بعض هذه التعليقات

الشخسعد لفكّ المسحور و جلب الحبيب و ايفاء النذور…سرّه باتع😂😂😂😂 #نحنا_الخرزة_الزرقا — ‏zeinab (@tmr2595) March 11, 2018

ولي زهرة انتي بهالمخ الي عليكي حرام تكوني مرا 😂😂😂#نحنا_الخرزة_الزرقا pic.twitter.com/qPXeZS3ZLA — الكابتن (@captain_hassane) March 11, 2018