اجتماع أخير للجنة الموازنة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء اليوم الأحد في السراي الكبير، اجتماعاً عاشراً للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون موازنة العام 2018.

وقد حضر الإجتماع الوزراء: جمال الجراح، رائد خوري، أيمن شقير، بيار بو عاصي، ميشال فرعون، علي حسن خليل، محمد فنيش ويوسف فنيانوس والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وقبيل بدء الإجتماع، قال وزير المال علي حسن خليل: “ستكون اليوم آخر جلسة للجنة مناقشة الموازنة وغداً إقرارها في مجلس الوزراء”، وأضاف: “إنّنا راضون عن حجم التخفضيات والجميع لا يعرف حتى الآن حجمها حتى رئيس الحكومة سعد الحريري.