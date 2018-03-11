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التصنيفات:
فن ومشاهير
فنان سوري ينجو من الموت بأعجوبة!
11 مارس, 2018
- 8:52 مساءً
المصدر:
مواقع
Follow @alhadathnews
تعرض الممثل السوري كرم الشعراني لحادث سير، وبحسب موقع “سيدتي” تحطمت سيارته بشكل كامل، إلا أن حالة كرم الصحية جيدة واستطاع أن ينجو من حادث السير.
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11 مارس, 2018
الكلمات الدلالية:
حادث
سوريا
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