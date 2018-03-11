فنان سوري ينجو من الموت بأعجوبة!

تعرض الممثل السوري كرم الشعراني لحادث سير، وبحسب موقع “سيدتي” تحطمت سيارته بشكل كامل، إلا أن حالة كرم الصحية جيدة واستطاع أن ينجو من حادث السير.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

