فنان سوري ينجو من الموت بأعجوبة!

11 مارس, 2018 - 8:52 مساءً المصدر: مواقع
فنان سوري ينجو من الموت بأعجوبة!
تعرض الممثل السوري كرم الشعراني لحادث سير، وبحسب موقع “سيدتي” تحطمت سيارته بشكل كامل، إلا أن حالة كرم الصحية جيدة واستطاع أن ينجو من حادث السير.

11 مارس, 2018

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