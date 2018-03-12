مشادات كلامية بين علوش ومدير المرصد المعارض!

طالب “رامي عبد الرحمن” مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان” اليوم “محمد علوش” القائد السياسي لـ “جيش الإسلام” بـ «الخروج وإخبار الناس عن نتيجة المفاوضات السرية التي جرت بينه وبين الروس، بدلاً من المرابطة على جبهات تويتر وبيع الأكاذيب للمدنيين المحاصرين».

وأضاف “عبد الرحمن”:«لا نريد أن نخدع الناس ونبيعهم الأكاذيب والعبارات الرنانة، فالناس داخل الغوطة تريد أن تعلم الحقيقة والحقيقة فقط، والكذب أو الشعارات الحماسية لن تحميها من الطيران أو تنقذها من الإبادة التي تتعرض لها».موقع سناك سوري.

وكان “علوش” قد قال في تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر”: «ما ينشره “المرصد السوري” من أخبار عسكرية في “الغوطة الشرقية” غير دقيق. وأنصح بعدم اعتباره مصدراً لهذه الأخبار، لسبب بسيط، هو عدم وجود أي مراسل له داخل “الغوطة”».

وختم “علوش” تغريدته بالقول: «أما من الطرف الآخر فلا نعلم». وهو ما يعني اتهام المرصد للعمالة مع الحكومة السورية.موقع سناك سوري.

هذا الانقلاب الجديد على “المرصد” المعارض الذي اعتبر أهم مصدر معلومات بالنسبة للمعارضة خلال السنوات الماضية، بدأته “تركيا” مع بداية الشهر الأول من العام الحالي عند حجب موقعه من التداول على أراضيها.