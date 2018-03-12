جريمة تهز القرعون.. تآمرت وعشيقها وقتلت زوجها بالسكين

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

بتاريخ ١١/٣/٢٠١٨ وفي محلة القرعون – البقاع الغربي، عثر على السوري ( ع. ش. مواليد عام ١٩٨٥) جثة هامدة، إثر تعرضه للضرب بألة حادة على الرأس والذبح من الوريد الى الوريد.

في خلال أقل من /24/ ساعة، ونتيجة المتابعة والاستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف الفاعلَين في البلدة ذاتها، وهما كل من:

– ع. ش. (مواليد عام ١٩٩٢، سورية) وهي زوجة المغدور.

– ا. ص. (مواليد عام ٢٠٠٠، سوري)

بالتحقيق معهما، اعترفا بإرتكابهما جريمة القتل، وذلك لوجود علاقة غرامية بينهما. كما تم العثور على أداتي الجريمة في محيط منزل المشتبه به، وهي كناية عن عصا خشبية وسكين.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

