الحريري لعائلة زكا: أتابع قضيته بشكل أسبوعي مع الرئيس عون

استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري وفدا من عائلة المخطوف في إيران نزار زكا، وناقش معه آخر التطورات المتعلقة بقضيته.

وأكد الحريري أنه يتابع الموضوع بشكل أسبوعي مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

من ناحيتها، طرحت العائلة الوضع الصحي والانساني لزكا والظلم الذي يلحق بمواطن لبناني، واستغرابها لعدم إصدار أي بيان رسمي يدين هذا العمل المخالف للقانون الدولي والذي ادانته دول العالم، اضافة الى مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة. وقد أكّد الحريري انه يتابع هذا الموضوع.

وعمدت العائلة في اللقاء إلى عدم التطرق إلى ما حصل بخصوص رفض ترشيح نزار زكا الى الانتخابات لكي لا يفسّر هذا الاجتماع على غير مراميه، سوى ان الغاية منه اعادته سالما الى وطنه، علما ان العائلة تعتبر رفض ترشيح نزار غير منصف، ولا تزال تدرس كيفية تقديم طعن لدى مجلس شورى الدولة للاستحالة في تطبيق القانون من بعض نواحيه.