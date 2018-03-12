“ذا فويس”: محمد حماقي يثير غيرة أحلام

نجح الفنان محمد حماقي مع انتهاء الحلقة الأخيرة من مرحلة “الصوت وبس” في برنامج “ذا فويس” بأن يثير غيرة الفنانة أحلام بعد أن انضمت لفريقه المشتركة المغربية هالة مالكي حيث علقت غاضبة بأنها أخبرت إدارة “MBC” ألا تتعاقد مع حماقي، وذلك بعد نجاحه في ضم الأصوات المميزة إلى فريقه.

وبالعودة إلى الحلقة، كان هناك أصوات تستحق البقاء من الذين لم تقم أعضاء اللجنة بضمها، بذريعة أن الأماكن باتت محدودة واكتملت فرق المدربين. كذلك، كالعادة، المغردون على “تويتر” منهم من كان راض عن الحلقة، ومنهم من لم تعجبه الأصوات، مع هجوم عنيف على اليسا وأحلام يبدو أنه سيرافقهما لغاية انتهاء البرنامج.

حماقي يهدد عاصي

من جهة ثانية، يبدو حماقي متسلحاً جداً ومنافساً شرساً على اللقب هذا الموسم، كونه يضم إلى فريقه أصوات قوية ومنوعة، وقام بنشر تغريدة على “تويتر” توجه فيها إلى عاصي بالقول: “خاف مني يا عاصي، أحلى صوت عندي”. كما تسجل لحماقي عدم لجوئه لأي إغراءات للمشتركين لضمهم إلى فريقه، بل يحرص أن يلف كرسيه للصوت الذي يحمل جديداً بنظره، كما يختاره المتقدمون بشكل تلقائي.

أما عاصي الحلاني فقام بنشر تغريدة بعد انتهاء الحلقة قال فيها “في ختام مرحلة الصوت وبس احب اخبركم انه اقوى فريق هو #فريق_عاصي”. كذلك قام بنشر صورة تجمعه بالمواهب التي ضمها إلى فريقه وعلق عليها “خلصت مرحلة الصوت و بس … فريق الملك #فريق_عاصي مستعد للمواجهة الأسبوع القادم”.

أحلام ومقولتها الشهيرة

من جهتها، الفنانة أحلام نشرت صورة لها أرفقتها بتعليق “العبرة في النهاية”، وهي مقولتها الشهيرة التي تلازمها منذ بداية البرنامج، في إشارة منها على أن على الجميع أن ينتظر ما سيقدمه فريقها في النهاية، وبأن الرابح سيكون من فريقها. ولا زالت أحلام تركز على الهاشتاغ الخاص بها #Ahlamthevoice الذي يخلق حركة كبيرة على “تويتر” في عدد كبير من الدول العربية.

اليسا ورفضها مصافحة هذه المشتركة

أما اليسا فرفضت مصافحة المشتركة هالة مالكي لعدم الاختيار الانضمام لفريقها قائلة لها:”ما تسلمي عليا أبدا”، لتتدخل أحلام قائلة “تمزح تمزح”، وهو ما جعل إليسا تدخل في نوبة ضحك ثم تحتضن المتسابقة. كما استعانت اليسا بمقولة أحلام “مقهورين” حينما جلست هي وأحلام على نفس الكرسي لتغيظ حماقي وعاصي.

على “تويتر” كانت اليسا كالعادة الأنشط بين المدربين الأربعة ونشرت صورة تجمعها بمدربة الصوت التي ستساعدها في تدريب الأصوات في فريقها وتدعى ليسلي عقل. كذلك نجحت اليسا في ضم موهبة كويتية إلى فريقها وهو شاب يدعى حسن العطار، ووصف الأغلبية موهبته بالفريدة، كونه يجيد الغناء بعدد من اللهجات الأجنبية إلى جانب اتقانه اللهجة العربية.

سيرين وماريتا تعلقان

كذلك قامت النجمة سيرين عبد النور بنشر فيديو للمشترك اللبناني بشار على “تويتر” وعلقت عليه: “كتير حبيت بشار صوت وصورة وقبول مبروك @assihallani”. كما قامت سيرين بنشر مقطع فيريو عبر “الستوري” في حسابها الرسمي على انستقرام للفنانة اليسا وعلّقت عليه : “و لك دخيل قلبك أنا”.

أما ماريتا الحلاني هي الأخرى فقامت بنشر تغريدة عبر حسابها على “تويتر” “I love elissa and Ahlam”، عبرت من خلاله عن مدى حبها الكبير لهما”.

بعد أن أنجز الرباعي عاصي وأحلام ومحمد واليسا اختيار أصوات مرحلة “الصوت وبس”، سيكونون الجمهور الأسبوع القادم على موعد مع أولى مراحل “المواجهة” والتي يأمل الجمهور أن تكون على قدر التطلّعات وأفضل من مرحلة “الصوت وبس” وتحمل معها المزيد من الحماس قبل تتويج الفائز باللقب للموسم الرابع.