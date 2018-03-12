توقيع اتفاقية سورية قطرية.. هل عادت العلاقات بينهما؟

وقع رئيس اتحاد الكرة السوري صلاح رمضان مع نظيره رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم اتفاقية تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين الاتحادين مما يعزز تطور كرة البلدين، بحسب ما أوردت وسائل اعلام سورية وقطرية.

ويظهر في الصورة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وهو يضحك ضحكة عريضة جداً أثارت شهية نشطاء الفيسبوك من السوريين الذين علقوا على الصورة بالقول: “ماصدقت قطر تصالحنا”، ورغم أن الاتفاقية رياضية الا أن لها مدلولات سياسية كبرى خصوصاً أن العلاقة بين البلدين متدهورة تماما منذ بدء الازمة السورية عام 2011 على خلفية دعم قطر للميليشيات المسلحة في سوريا.

وكان واضحا ظهور العلم السوري، بينما كانت قطر من اوائل الدول العربية التي اعترفت بالائتلاف السوري المعارض ورفعت علمه.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز