مياه بيروت تقطع الشبكة عن مناطق كسروان والسبب ؟!

12 مارس, 2018 - 12:48 مساءً
مياه بيروت تقطع الشبكة عن مناطق كسروان والسبب ؟!

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، انه “بسبب العطل الذي طرأ يوم السبت بتاريخ 10/3/2018، على خط الجر الرئيسي من نبع المضيق قطر 900 ملم عند مفرق غزير المعاملتين، اضطرت المؤسسة الى قطع المياه عن المناطق مداخل كسروان.
وباشرت فرق الصيانة في أعمال التصليحات فورا والتي من المتوقع ان تستمر حتى صباح غد الثلثاء الواقع في 13/3/2018.اذ تأسف المؤسسة لهذا العطل الخارج عن إرادتها وترجو من المشتركين المعنيين أخذ العلم وإتخاذ الاحتياطات اللازمة”.

12 مارس, 2018

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