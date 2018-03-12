لعبة «سلايم» خطرة على الأطفال.. وتوجه لمنعها

لقيت لعبة «سلايم» في الآونة الأخيرة رواجاً كبيراً لدى الأطفال خاصة في الدول العربية، ومع ازدياد المخاوف من المخاطر المرتبطة بهذه اللعبة، فقد بدأت بعض الدول في اتخاذ خطوات فعلية لوقف بيع اللعبة، أو وضع قيود للتأكد من استخدام النوع المرخص غير الخطير منها.

وسلايم «slime» هي عبارة عن مادة لزجة تشبه العجينة، بألوان براقة تجذب الأطفال، وقد لاقت رواجاً كبيراً كونها مرنة وتتمتع بملمس لزج يسهل على الأطفال التحكم بها.

وفي الأردن، حذر كتاب رسمي صادر عن مدير دائرة المختبرات والطب الشرعي، من تداول لعبة «سلايم» بسبب حالات التسمم التي سببها هذا المعجون، ووردت معلومات عنها إلى المركز الوطني لمعلومات الأدوية والسموم.

وجاء في الكتاب: «لوحظ في الآونة الأخيرة ورود أكثر من حالات تسمم إلى المركز الوطني لمعلومات الأدوية والسموم بمادة السلايم، وتتكون بشكل أساسي من مادة لزجة من أخطر مكوناتها حمض (BORIC ACID)، وهي حارقة جداً وتسبب نزيفاً في المعدة».

ووفقاً لـ«سكاي نيوز»، فقد طالب الكتاب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة وزارة الصحة بضرورة توعية المواطنين حول مضار هذه اللعبة ومنع تداولها، ووقف ترخيصها كألعاب للأطفال.

ومن جانبها فقد حذرت إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي، من أن «سلايم» تنقسم إلى 3 أنواع، لافتةً إلى أنها قد تشكل خطراً على صحة الأطفال.

وأوضحت، أن النوع الأول غير خطر، كون اللعبة مكونة من مواد طبيعية، فيما يعتبر خطر الثانية منخفضاً لاحتوائها على الصمغ وبودرة الأطفال والماء، بينما يعتبر النوع الثالث شديد الخطورة لاحتوائه على مواد كيماوية مضرة مثل «البوراكس والبوريك ومساحيق الغسيل والصمغ والماء والمواد الملونة».

أما في مصر، فقد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد «حملة تموينية» على المكتبات ومحال بيع لعب الأطفال لضبط لعبة «سلايم»، مما أسفر عن ضبط 830 لعبة «سلايم» بأحد المكتبات الشهيرة

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