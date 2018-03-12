سوبرمان آت إلى الكنيست الإسرائيلي

ذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، أن الممثل الأمريكي، دين كاين، المعروف بشخصية سوبرمان الشهيرة سيزور الكنيست الأربعاء كضيف شرف بدعوة من الاتحاد الصهيوني للتعبير عن دعمه لإسرائيل.

وجاء كاين، الذي يشتهر بدوره الأيقوني للرجل الصلب في فيلم “لويس اند كلارك” ومغامرات “سوبرمان،” إلى إسرائيل عام 2014 أثناء عملية ” الجرف الصامد”، حيث أيد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

My friend @RealDeanCain , we so look forward to host you Wednesday at the @KnessetIL ! pic.twitter.com/JnwInSY4Dp — חיליק בר Hilik Bar (@HilikBar) March 12, 2018

נו, אולי סופרמן יציל את המצב… מוזמנות ומוזמנים! יהיה מעניין. פרטים והרשמה בהזמנה: pic.twitter.com/6gTEi6qqxA — חיליק בר Hilik Bar (@HilikBar) March 11, 2018

وصرح كاين على موقع “فوكس أند فريندز” خلال الحرب على حماس في غزة،: “لقد أطلقت صواريخ من المكسيك إلى مسقط رأسي في سان دييغو، ولم يقبل الأمريكيون ذلك لمدة دقيقة، سنستولي على هذا الجزء من المكسيك ونجعله جزءا من كاليفورنيا”.