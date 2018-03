سوبرمان آت إلى الكنيست الإسرائيلي

ذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، أن الممثل الأمريكي، دين كاين، المعروف بشخصية سوبرمان الشهيرة سيزور الكنيست الأربعاء كضيف شرف بدعوة من الاتحاد الصهيوني للتعبير عن دعمه لإسرائيل.

وجاء كاين، الذي يشتهر بدوره الأيقوني للرجل الصلب في فيلم “لويس اند كلارك” ومغامرات “سوبرمان،” إلى إسرائيل عام 2014 أثناء عملية ” الجرف الصامد”، حيث أيد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

My friend @RealDeanCain , we so look forward to host you Wednesday at the @KnessetIL ! pic.twitter.com/JnwInSY4Dp

— חיליק בר Hilik Bar (@HilikBar) March 12, 2018